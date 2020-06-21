DSÖ: Koronavirüs yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi

21 Haziran 2020 Pazar, 09:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının “yeni ve tehlikeli” bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünün, WHO'ya en fazla koronavirüs vakası bildirilen gün olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, 18 Haziran'da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti.

WHO Başkanı, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışına da dikkat çekti.

"Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.

SALGININ NE ZAMAN BİTECEĞİNE DAİR ÖNGÖRÜ YOK

DSÖ'nün Türkiye Yöneticisi Prof. Dr. Prof. Dr. Toger Ergüder de daha önce yaptığı açıklamada, SÖ'nün salgının ne zaman biteceğine dair bir öngörüsünün olmadığını ifade etmişti.

Ergüder, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu konuyla ilgili birkaç tane senaryo var. Ya bu salgınla ilgili bir aşı bulunacak ve yaklaşık dünyadaki 7 milyar insan aşılanacak ya da bir ilaç bulunacak veya virüs bir mutasyona uğrayarak ve insanlarda hastalık yapmayacak hale gelecek. Üçüncü bir seçenek ki bu kötü bir seçenek; toplumun yüzde 60’ı bağışıklık kazanacak ve virüs bulaşacak insan bulamayınca da ortadan kalkacak. Ama elimizde ne bir aşı var ne bir ilaç var. Yapılan tüm çalışmalarda da bağışıklık düzeyi halen çok daha düşük oranda. O nedenle şuan maske takmak, 1.5 metrelik sosyal mesafeye uymak ve el yıkamaktan başka hastalıkla mücadele etmek konusunda bilinen bir yöntem şuan ne yazık ki yok.”