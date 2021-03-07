DSÖ'den salgınla ilgili "kitlesel travma" açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle oluşan ‘kitlesel travmanın’ İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamada koronavirüsün yol açtığı kitlesel travmanın İkinci Dünya Savaşı’na kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti. Ghebreyesus, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin uzun yıllar boyunca süreceğini de sözlerine ekledi.
‘RUH SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ OLMALI’
Ghebreyesus, “İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda hayatın etkilenmesi nedeniyle dünya kitlesel travma yaşadı. Koronavirüs pandemisinde ise daha fazla hayat etkilendi” ifadelerini kullandı. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove da insanların ruh sağlığının öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak, pandeminin uzun vadede insanlık üzerinde psikolojik açıdan önemli etkisinin olacağı konusunda uyarıda bulundu.
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