DSÖ'den 'sürü bağışıklığı' açıklaması

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:03

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, kayıt edilen Covid-19 vakaları endişe verici bir hızla artmaya devam ederken, dünya genelinde vaka sayısı 78 milyonu aştı.

Pfizer-BioNTech'in aşısı İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde acil kullanım için onaylanırken, bazı ülkelere aşı teslimatları da başladı. Ancak uzmanlara göre, aşıların toplumun geneline ulaşması zaman alacak.

CNBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, toplumun çoğunun aşılanmasının zaman alacağı için önümüzdeki altı ay boyunca tetikte kalınması gerektiği söyledi.

Dr. Soumya Swaminathan, "Elbette sonun başlangıcına yaklaşacağız ve tünelin sonundaki ışığı göreceğiz. Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var, bu nedenle önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak" dedi.

Swaminathan, aşıların öncelikli olarak risk altında bulunan çok küçük bir grubu koruyacağını ardından toplumun geri kalanına ulaşmasının aylar süreceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerde sürü bağışıklığının belli bir düzeye ulaşması 2021'in sonuna kadar sürecektir. Kendimizi korumalıyız, bulaşmayı ve hastalanma olasılığını azaltan her şeyi yapmalıyız. Buna halk sağlığı önlemleri ve bireysel davranış değişiklikleri dahildir. Gelecek yılın sonuna kadar daha iyi bir tablo görmeyi bekliyoruz bu yüzden; önümüzdeki birkaç ayın zorlu olacağını düşünüyorum."

SÜRÜ BAĞŞIKLIĞI MÜMKÜN MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ekim ayında yaptığı açıklamada koronavirüsü durdurmak için sürü bağışıklığına izin vermenin "bilimsel ve etik açıdan sorunlu" olduğunu söyleyerek, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakmak olmadığını ancak korumak için kullandığını ifade etmişti.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA RAPORLAR NE DİYOR?

Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin Covid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıklanmış, Covid-19 ile mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu kaydedilmişti.