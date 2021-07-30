Dua Lipa'dan Türkiye paylaşımı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşananlara ilişkin tepkiler sürerken, ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, paylaşımına 'Seninleyim Türkiye' notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:30
Dua Lipa'dan Türkiye paylaşımı
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Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, çoğu yerde başlayan orman yangınlarına yönelik tepkiler de kamuoyunda sürüyor. 

Sosyal medyada birçok ünlü isimden ve pek çok kullanıcıdan, yaşananlara yönelik tepki ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin destek paylaşımları geliyor.

DUA LİPA'DAN DESTEK

Son olarak ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan da Türkiye'ye destek paylaşımı geldi. Yıldız şarkıcı, 'Seninleyim Türkiye' notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

'SENİNLEYİM TÜRKİYE'

Dua Lipa, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zavallı gezegenimiz yanıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. ANNEMİZİ KORU (doğa ana). Türkiye, seninleyim."


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