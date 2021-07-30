Şarkıcı Jehan Barbur: İnsanlara değil yangında mahsur kalan hayvanlara üzülüyorum
Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ederken, kamuoyundaki tepkiler de sürüyor. Yaşananlara ilişkin bir paylaşım da ünlü şarkıcı Jehan Barbur'dan geldi. Barbur'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaşananlara ilişkin sosyal medyada da birçok ünlü isimden ve pek çok kullanıcıdan tepkiler yükseliyor.
'YÜREĞİM İNSANLAR İÇİN DEĞİL HAYVANLAR İÇİN ATIYOR'
Türkiye'yi kahreden orman yangınlarına ilişkin bir paylaşım da ünlü şarkıcı Jehan Barbur'dan geldi. Barbur'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Barbur'un paylaşımını desteklerken, bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.
Jehan Barbur'un paylaşımı şu şekilde:
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