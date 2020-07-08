‘Düğmeleri dikmeyeceğiz’

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Kutuplaşmayı artıracağı ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracağı eleştirilerine karşın Cumhur İttifakı’nın TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçirdiği “çoklu baro” düzenlemesi dün birçok kentte avukatlar tarafından protesto edildi.

Ankara Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “çoklu baro düzenlemesini”, ceplerinden çıkardıkları düğmeleri yere atarak protesto etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar ile birlikte adliye koridorlarında yürüyerek Avukatlık Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ne tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Sağkan, “çoklu baro düzenlemesinin savunma hakkının kısıtlanması anlamı taşıdığını, bunun çıkmaması için haftalardır mücadele ettiklerini” anımsattı. Sağkan, “Milletin Meclisi’ne giderek bunun nelere neden olacağını anlatmak istedik, bizi ısrarla dinlemediler. Konuyu manipüle edip, ‘Davet ediyoruz, gelmiyorlar’ dediler. Oysa bizi kimse davet etmedi” dedi. 80 baro ve toplumun tüm kesimlerinin bu yasaya karşı olduğunu belirten Sağkan, avukatlık cübbesinin bir anlamı olduğunu, iliği ve düğmesinin olmamasının bağımsızlığının sembolü olduğuna dikkat çekti. Sağkan, “Cüppemize düğme dikmek istiyorlar ancak biz, bağımsız savunmanın temsilcileri, bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz” diyerek, cebinden çıkarttığı düğmeleri yere attı.

İTİRAZLARA RAĞMEN GEÇTİ

İstanbul’da Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, düzenlemeyi protesto etti. Adalet Sarayı’nın açık oto parkında toplanan Kartal Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, pankart açarak sloganlar attı. Burada avukatlar adına açıklama yapan Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Türkan Kurtulmaz, avukatlık kanununda değişiklik yapılmasını, “çoklu baro” kurulmasını düzenleyen kanun teklifinin yoğun itirazlara rağmen komisyondan geçirildiğini söyledi. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da katıldığı açıklamada avukatlar, düzenlemeyi alkışlarla protesto etti.

İZMİR’DE POLİS ENGELİ

İzmir’de dün avukatlar, ‘Paralel baroya hayır’ sloganı ile Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası baro binasına yürümek isteyen avukatları polis engelleyerek izin vermedi. Alkışlarla tepki gösteren avukatlar, yasal haklarını kullandıklarını, polisin yürütmeyerek suç işlediğini belirtti. Avukatların dönmesine de izin vermeyen polislere Baro Başkanı Özkan Yücel, “Bize engel olamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Avukatlar saatler süren tartışmaların ardından dağıldı.

HUKUKÇULARA ÇAĞRI

Eskişehir Adliye Sarayı’nda bir grup avukat adliye koridorlarında yürüyerek düzenlemeyi protesto etti. Avukatların adliye içinde alkışlı eylemi üzerine polis müdahele etti. Adliyenin bir kamu kurumu olduğunu ve eylem yapılamayacağını söyleyen polis, avukatlardan adliye dışına çıkmasını istedi. Adliye sarayı önüne çıkan avukatlar “Çoklu baroya hayır, tek baro tek adalet” yazılı dövizler açtı. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, “Hukukçu milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. 130 bini aşan avukat meslektaşlarımızın cüppelerine düğme dikilmesine müsaade etmeyin” dedi.

Van’da da adliye önünde toplanan avukatlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle düzenlemeyi protesto etti. Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, tasarının avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek yerine, daha fazla sorunu beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Uçar, “çoklu baro” düzenlemesiyle baroları bölme, parçalama, işlevsiz hale getirme ve “yandaş” barolar oluşturulmak istendiğine dikkat çekti.