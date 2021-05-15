Düğümler çözülürken

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

Haftasonu ay yengeç burcunda ilerliyor. Duygusal yoğunluk ve manevi ihtiyaçların artışı gözlenebilir. Bayramda sevdiklerinden uzak kalanlar için özellikle ayın yengeç geçişi daha zorlayıcı olabilir çünkü aileye ve duygusal aidiyet yaşadığımız kişilerle bağ kurma ihtiyacının fazla olduğu günlerdeyiz.

Pazartesi günü venüs ile ay düğümleri irtibatı gerçekleşiyor. Giriş çıkış kapıları olarak tabir edebileceğimiz düğümler, hayatımıza önemli venüs sembollerinin (ilişki, evlilik, kadınlar, para) giriş/çıkışının gerçekleşebileceğini söylüyor.

Cuma günü güneş ikizler burcuna girecek. İkizlerin konuşkan, meraklı ve iletişim halindeki günleri bizi bekliyor. Bu burçta önümüzdeki günlerde bir tutulma yaşanacak, o yüzden bu geçiş ile güneş bu seneki önemli konumlarından birine giriş yapmış oluyor.

KOÇ:

Perşembe gününden sonraki dönemde, seyahatler ve yakın çevre/akrabalar ile görüşmeler başlıyor. Beklenilen haberleri alabileceğiniz ve yazışma/evrak işlerinizi yürütmeye başlayabileceğiniz bir hafta olacak. Önemli işler için imza atmanız gerekiyorsa Perşembe ve sonrası daha uygun olacaktır.

BOĞA:

Boğaların ekonomik süreçleri bu hafta ile başlayan süreçte aydınlanacak ve gelişmeler yaşanacak. Kurduğunuz bir düzenden gelir elde etmeye başladığınız ya da bu düzeni kurmanın adımlarını atmak istediğiniz bir hafta olabilir. Bir yeteneğinizin farkına varmak için hiç geç değil, özellikle kelimelerle ve iletişimle ilgili olanların. İyi bir öğretmen olduğunuzu unutmayın.

İKİZLER:

Bu hafta güneş burcunuza geçiyor, hayati konularınızda gelişme bekleyen, durağan olan enerji hareketlenmeye başlayacak. Sizi istenilen hedefe sürüklemek üzere, bir rüzgâr arkanızdan esebilir, perşembe gününden sonra ileride gerçekleşmesini istediğiniz büyük işleriniz için küçükte olsa bir adım atın. Kişisel imajınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:

Bu hafta güneş bilinçaltının derinliklerini aydınlatmak üzere perşembe günüyle beraber sizi dinlenmeye sevketecek. Zihinsel karmaşa yaşıyorsunuz ve bunları bir mantık çerçevesinde değerlendirmek için kendi içinize dönmelisiniz. Çalışma hayatınızdaki geçici gibi görünen değişiklikler, kalıcı hale gelebilir ve bu sandığınız kadar kötü sonuçlanmayabilir.

ASLAN:

Aslan burçları bir sosyal kelebeğe dönüşmeye doğru ilerlerken sosyal mesafe kurallarını unutmamalı çünkü bu hafta sizi arayan, görüşmek istemeyen kalmayabilir. Aslanların arkadaşları vesilesi ile yeni bir projeye başlamaları ya da yeni bir çevreye girmeleri söz konusu olabilir. Gelecek hedefleriniz büyürken, sizi oraya taşıyacak kişilerle tanışabilirsiniz.

BAŞAK:

Başak burçlarının uzun bekleyişleri bitiyor, iş hayatlarındaki belirsizliği bitirecek başlangıçlar perşembe gününden sonra gerçekleşebilir. Bir işveren ya da sorumluluk ile tanışma, işte yeni görevlere atanma söz konusu olabilir. Dışarıdaki imajınızı değiştirmek/şekillendirmek için fırsatlar sunacak bir dönem başlıyor.

TERAZİ:

Terazi burçları seyahat izni çıkan burçlardan. Bu dönemde mecburi ya da keyfi seyahate çıkabilir, eşinizin akrabaları ile görüşebilirsiniz. Basın/yayın, eğitim konuları çok etkin olacak bir dönemden geçecek, bu alanda oluşacak tutulma ile belki öğrenmek istediğiniz bir konuda sizi bilgilendirecek bir kişi ile karşılaşacaksınız.

AKREP:

Değişim çanları akrep burçları için çalıyor. Haritanızın değişim evine giren güneş ve ardından orada oluşacak tutulma ile bu dönem değiştirmek istediğiniz şeyler için fırsatlar bulacaksınız. Ortak hesaplarınız ve çevrenizden gelen ekonomik kaynaklarınız konusunda gelişmeler var, bu dönemde ihtiyaçlarınızı karşılayacak kimselerle buluşacaksınız.

YAY:

Yaylar ilişkilerini hızlandıracak gökyüzü transitleri alıyorlar. Güneş ve sonrasında tutulmalar belirsizliklerle dolu bir ilişkiyi netleştirip, başlatacak enerjiyi etkinleştirebilir. Yeni kimselerin hayatınıza girebileceği, bir konuda bir ortaklık yapmaya başlayabileceğiniz bir dönem başlıyor. Vadesi dolmuş ilişkileri bitirmek ve bazen yalnız ilerlemek gerekebilir.

OĞLAK:

Oğlak burçları için çalışma hayatını şekillendiren zamanlar başlıyor. Çalışanlarınızı değiştirebilir ya da beraber çalıştığınız kimselerle yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda düzensiz olarak tekrarlanan bir şeyi rutine sokup, günlük hayatınıza oturtabilmek için ideal zamanlar, spora/diyete başlamak kolay olacak.

KOVA:

Kova burçları için görünür olmanın ve risk almanın zamanı geldi. Gökyüzü sizi daha cesaretli kılacak, bu dönemde aşk hayatınızda da yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yeni flörtlere karşı temkinli davranmalı, bu dönemde verilen yanlış kararların ileriki günlerde merkür retrosu günlerinde tekrar gözden geçirileceği unutulmamalı. Çocuklarınızın hayatlarında başlangıçlar var.

BALIK:

Balık burçlarının aidiyet hisleri güçlenecek, evle ve yaşam alanı ile ilgili yenilikler ve başlangıçlar yaşayabilirler. Aile bireylerinizle var olan kopukluklar bu dönemde onarılabilir. İş hayatınızla ilgili beklenen bir sonucu almak için önce sizin bir adım atmanız bir şeyi gerçekleştirmeniz gerekiyor, bu hafta buna odaklanmayı seçebilirsiniz.