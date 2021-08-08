Düğün dönüşünde facia gibi kaza

08 Ağustos 2021 Pazar, 22:17

İddiaya göre; kaza Malatya-Kaysere Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Malatya’da katıldıkları düğünden ayrılıp Kütahya’ya dönen aileyi taşıyan O.A. yönetimindeki Mercedes marka minibüs, kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan sürücü O.A.(42) ve yolcular: İ.Ö. (50), M.Ö.(45), N.Ö.(70), F.Ö.(35.) ve İ.E.Ö.(10) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Kazayla alakalı olarak başlatılan soruşturma sürüyor.