Ömer Faruk Yurtseven yıldızlaştı Miami Heat kazandı
NBA Yaz Ligi’nde Ömer Faruk Yurtseven’in yıldızlaştığı maçta Miami Heat, Golden State Warriors’ı 94-87 mağlup etti.
Amerika’nın Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi’nde Miami Heat ve Golden State Warriors karşı karşıya geldi.
NBA Yaz Ligi’ndeki ilk maçında yaklaşık 32 dakika sahada kalan ve 27 sayı 19 ribauntla double double yapan Ömer Faruk Yurtseven, ikinci maçında da etkili bir performans sergiledi.
İKİ MAÇTA 52 SAYI
Golden State Warriors karşısında maça ilk 5’te başlayan milli basketbolcu, 25 dakika 35 saniye süre alırken 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Ömer Faruk Yurtseven iki maç sonunda toplam 52 sayıya ulaştı.
Miami Heat bir sonraki maçında 8 Ağustos'ta Denver Nuggets ile karşı karşıya gelecek
İlgili Haberler
- LaMarcus Aldridge NBA’e dönmeye hazırlanıyor
Video Haberler
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
- Sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
- Nişantaşı'nda mağazada skandal anlar
- Sokakta yaşayan kedi yerden yere vurularak öldürüldü
- Ankara'da korkunç kadın ölümü
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da korkutan yangın
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İmar planları iptal edildi
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme