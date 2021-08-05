Ömer Faruk Yurtseven yıldızlaştı Miami Heat kazandı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:33

Amerika’nın Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi’nde Miami Heat ve Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

NBA Yaz Ligi’ndeki ilk maçında yaklaşık 32 dakika sahada kalan ve 27 sayı 19 ribauntla double double yapan Ömer Faruk Yurtseven, ikinci maçında da etkili bir performans sergiledi.

İKİ MAÇTA 52 SAYI

Golden State Warriors karşısında maça ilk 5’te başlayan milli basketbolcu, 25 dakika 35 saniye süre alırken 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Ömer Faruk Yurtseven iki maç sonunda toplam 52 sayıya ulaştı.

Miami Heat bir sonraki maçında 8 Ağustos'ta Denver Nuggets ile karşı karşıya gelecek



