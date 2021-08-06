Şahan Gökbakar: Biz kazandık

06 Ağustos 2021 Cuma, 12:50

Türkiye'de yurttaşlar, 28 Temmuz'dan bu yana farklı alanlarda peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Marmaris'te bulunan ve yangının başından beri bölgede canlı yayın yaparak yetkililerden yardım isteyen komedyen Şahan Gökbakar, son olarak orman yangınının Marmaris'teki evine ulaşmadan söndürülme işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.

"YANGINI SÖNDÜRDÜK"

Zor bir gece geçirdiklerini belirten Gökbakar, yangını söndürdüklerini söyledi: Biz kazandık. Biz derken kendimden bahsetmiyorum. Yangını söndürdük. Donanmamıza, sahil güvenliğimize, Fethiye’den gelip soğutma işlemi yapan kıyı emniyetimize, Aydın İtfaiyesi’ne çok teşekkür ederim.

Yangın söndürme hortumunu alarak soğutma işlemini de gerçekleştiren Gökbakar, “Soğutma çok önemli. Tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

GÖKBAKAR'DAN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü komedyen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda ise alandan bilgi vererek, her şeyin kontrol altında olduğunu aktardı.

Gökbakar, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese günaydın güzel insanlar. Bu sabah her şey kontrol altında ve güzel durumda. Görüyorsunuz arkamızda donanmamızın çıkartma gemisi de burada. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Dün gece de soğutma çalışması işlemi yaptıktan sonra, gece çok kritikti. O nedenle onlar da gözcülük yaptılar, nöbette bulundular ve sabaha karşı da zaten gün ağrırken 2 noktaya müdahalede bulundular.

Vadinin genel görünümü şu anda böyle. Burada yeşili olabildiğince, tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. Ama dediğim gibi yüzde 40’ı maalesef yandı. Özellikle de tepe bölümler, oraya çünkü hiç müdahale edemedik. Çok da yoğun bir yangınla yandığı için de, biraz cılızlaştı. Ama vadinin size gösterdiğim genel bölümünü bu şekilde koruyabildik. İyi ki burada müdahale edebileceğimiz bir alan vardı.”