Dükkân sahibi imam: Kirasını ödemiyordu Kiracı: Pandemi dönemi borcum var

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Antalya Serik’te pandemi nedeniyle işleri kötüye giden, çanta satışı yapan esnaf Ramazan Çınar’ın mallarının işyerinin kirasını ödeyemediği için icra memurları eşliğinde dışarı atıldığı öne sürüldü.

Çınar, “Belek Mahallesi imamı benim dükkân sahibimdi. Pandemi döneminde kiramı ödemekte zorlandım. “Sezon başına kadar idare et” dememe rağmen icra memurları ve polis eşliğinde mallarımı dışarı attı. İmam böyle yaparsa bu zor günlerde cemaat ne yapsın” dedi.

İmam Süleyman Yıldırım ise, “Son bir buçuk yıldır kiramı ödemiyordu. Avukat aracılığıyla tahliye kararını aldırdık. İtiraz etmedi. Kendi isteği ile mallarını dışarı çıkardı” dedi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde bulunan ve 7 yıldır çanta satışı yapan Çınar, 25 yıldır Belek’te turizme hizmet verdiğini belirtti. Çınar, “Yetkililerden yardım istiyorum. Malları koyacak depo param bile yok. Geçmişe yönelik hiç borcum yoktur. Sadece pandemi sürecine ait kira borcum var ve 6 yıldır kiramı düzenli ödedim. Pandemi öncesine ait 1 lira bile borcum yoktur” dedi.

Mülk sahibi Süleyman Yıldırım ise, “Benim imam olmamdan dolayı insanlar diyanete saldırıyorlar. “Böyle imam mı olur” diye. Biz karşılıklı sözleşme yaptık? Kanuni yollara başvuru yaparak hakkımı aradım bunda illegal olan nedir. Benim kredi borçlarım var. Üniversiteye, liseye giden çocuklarım var. Şu tarihte boşaltacağım diye taahhüdütü var. 2019’un ekim ayında sözleşme yaptık, pandemi 2020’nin Mart ayında başladı. Peki bu süreçte bana niye kira ödememiş. Pandemi yoktu o zaman. Herkes Belek’te dövizle kiraya verirken ben TL üzerinden verdim” dedi.

Yıldırım’ın avukatı Fatma Mecek ise “16 Kasım 2020 tarihinde tahliye takibi kesinleşmiştir. Tahliye emrine itiraz dahi etmeyen Ramazan Çınar tahliye için icra memurları ile söz konusu dükkana gidildiğinde kendi isteği ile taşınmaya hazır bir şekilde dükkânı boşaltmış, tarafımızdan hiçbir baskı ve zorlama dahi yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.