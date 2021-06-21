Duman aylar sonra KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak

21 Haziran 2021 Pazartesi, 17:34

İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta, rock müzik sevenler için hazırlanan konser serisi, 9-10 Temmuz tarihlerinde başlıyor.

Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ta ilk konseri ise, ünlü rock grubu Duman verecek. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konserin tarihi ise 9-10 Temmuz.

