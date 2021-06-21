Duman aylar sonra KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak

Duman grubu 9-10 Temmuz'da İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 17:34
Duman aylar sonra KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak
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İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta, rock müzik sevenler için hazırlanan konser serisi, 9-10 Temmuz tarihlerinde başlıyor.

Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını açan KüçükÇiftlik Park'ta ilk konseri ise, ünlü rock grubu Duman verecek. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konserin tarihi ise 9-10 Temmuz.

KüçükÇiftlik Park, temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle açılacak. 

Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak yaklaşık bin kişilik sınırlı sayıda oturmalı düzeni ile ağırlayacak. 


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