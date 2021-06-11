Redd grubundan konser tepkilerine yanıt: Maçka'da yaptığımız bir konser değil bir eylemdi

11 Haziran 2021 Cuma, 13:30

Ünlü rock grubu Redd, 7 Haziran'da Maçka Parkı'nda verdiği açık hava konserine gelen tepkilere, Twitter'dan yanıt verdi.

'Maçka Parkı'nda yaptığımız bir konser değil, eylemdi' diyen rock grubu, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Niyetimiz sektörün içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekmek ve sahnelerin açılması adına diğer sanatçı ve gruplara, bağımsız, anlık performanslarla bu hayati meseleye dikkat çekilebileceğine dair fikir vermekti" dedi.

Redd'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazı soru ve eleştirileri yanıtlamak adına; Maçka'da yaptığımız bir konser değil, kamusal mekanda yapılmış, habersiz, hiçbir kişi, parti, kurumun bilgisi dahilinde olmayan bir eylemdi.

Niyetimiz sektörün içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekmek ve sahnelerin açılması adına diğer sanatçı ve gruplara, bağımsız, anlık performanslarla bu hayati meseleye dikkat çekilebileceğine dair fikir vermekti. Etkinlik sonrası farklı illerden, parklardan davet aldık ancak biz bu işin öznesi olmak yerine kolektif bir çabayı önemsiyoruz.

Polis üç kez çalmayı bırakmamız için uyarıda bulundu, ikisi ekibimize biri de biz çalarken bize yapıldı. Elimizden geldiği kadar uzattık.

Son olarak, kamusal mekanlar var oldukları günden bu yana, politik meselelerin, toplumsal mücadele ve uzlaşmanın merkezinde olan yerlerdir."

NE OLMUŞTU?

Rock grubu Redd, bir buçuk yıl aradan sonra Maçka Parkı'nda izleyicilerle buluşmuş, saat 19.00'da başlayan konsere İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen çok sayıda kişi katılmıştı.

Ünlü müzik grubu, konsere ilişkin gelen 'virüsü hiçe saydılar' eleştirilerine de sosyal medyadan yanıt vermiş, "Sizi hiçe saydık, virüsü değil" açıklamasını yapmıştı.

