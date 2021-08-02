Duman'dan açık havada konser
Ünlü rock müzik grubu Duman, Kemerburgaz'da açık havada verdiği konserle sevenleriyle buluştu.
Ünlü rock grubu Duman, geçen pazar gecesi Kemerburgaz'da konser verdi.
Açık havada düzenlenen ve sosyal mesafe kuralına uyulan konsere grubun hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Duman'ın en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir yaz gecesi yaşayan İstanbullular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendiler.
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