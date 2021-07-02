Duman'dan Madımak videosu: unutMADIMAKlımda
Duman, Madımak katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, gerici kalkışma sonucu Madımak Oteli’nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisi katledildi.
Madımak Katliamı'nın üzerinden 28 yıl geçti. Katliam her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada unutMADIMAKlımda etiketiyle gündeme oturdu.
Duman grubunun da Madımak Katliamı'nın 28. yıl dönümü nedeniyle resmi hesaplarından paylaştığı video sosyal medyada dikkat çekti.
İşte Duman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o video;
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