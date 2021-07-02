Sivas Madımak'ta yaşamını yitirenler 28. yılında da unutulmadı

02 Temmuz 2021 Cuma, 16:20

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisi, katliamın 28’inci yılında yapılan yürüyüşle anıldı.



Yürüyüşe, Hacı Bektaş Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri üyeleri ve yurttaşlar katıldı. Yürüyüşe siyasi partilerden CHP’den; Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milletvekilleri Servet Ünsal, Nihat Yeşil, Orhan Sarıbal, Burhanettin Bulut, Yüksel Mansur Kılınç, Kadim Durmaz, Sevda Erdan Kılıç, Ulaş Karasu, Parti Meclisi Üyeleri Gökhan Günaydın ile Pınar Uzun, YDK üyesi Gülşah Deniz Atabay ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; HDP’den de Parti Sözcüsü Ebru Günay, Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eşgenel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Emek Komisyonundan Sorumlu Eşgenel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse ile milletvekilleri Kemal Bülbül, Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen ve önceki dönem vekili Turgut Öker katıldı.

Fotoğraflar: Necati Savaş

Sabah erken saatlerde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi önünde toplanan yurttaşlar, ellerinde katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla Madımak Oteli’ne doğru yürüyüşe geçti. Yurttaşlar yol boyunca “Sivas’ı unutma unutturma” sloganları attı.

Yürüyüşün en önünde ise, Almanya’da yaşayan katliam faillerine gönderme yapan bir pankart taşındı. Pankartta Almanca, “Angela Merkel katilleri neden besliyorsun?” ifadeleri yer aldı. Polis yürüyüşü bu pankart nedeniyle durdururken, yurttaşlar pankartı vermek istemedi. Kısa süreli gerginliğin ardından, polis yurttaşların pankartla geçmesine izin verdi.

‘DEVLET ANLAYIŞI DEĞİŞECEK’

Yürüyüşün sonunda otelin önünde duran grup, “unutmadık, unutturmayacağız” sloganları attı. CHP ve HDP heyetleri ise ayrı ayrı otelin girişine karanfil bıraktı ve basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP’li Özgür Özel, Madımak Oteli’nin yer aldığı binanın hâlâ bir “utanç müzesine” dönüştürülmemesine tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin Sivas Katliamı’yla ilgili yapılan bireysel başvurunun görüşmelerini ertelediğini anımsatan Özel, “Katiller hakkında kesin hüküm olmasına rağmen, onlar hâlâ Almanya’da ellerini kollarını sallıyor. Her konuda ‘Ey Merkel’ diyenler bu konuda bir şey yapmıyor. Biz onlara ‘dava zaman aşımına uğradı’ deyince, onlar ‘hayırlı olsun’ diyor” ifadelerini kullandı.

“Şu anki hükümette olanlarla adalet gelmeyeceği açıktır” diyen Özel, “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz. Bu davanın İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmesi lazım. Bunun için de AYM’ye gitmesi lazım ama dava geciktiriliyor. Adalet geciktiriliyor” dedi.

Önümüzdeki seçimlerde iktidara gelerek adaleti sağlayacaklarını vurgulayan Özel, “Hepimizin adaleti savunması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde, seçimle devleti yönetenlerin değişeceği gibi devlet anlayışı da değişecek” diye konuştu. Sivas’ta insanlık tarihinin en büyük katliamının görüldüğünü söyleyen CHP’li Veli Ağbaba ise, “Maalesef şu anda katilleri affeden bir anlayış var. Bu katliamın arkasındaki güçler bulunmadığı sürece bu katliamla yüzleşemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından CHP heyeti yurttaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

‘BU UTANCA ORTAK OLUYORLAR’

CHP’nin açıklamasının ardından otelin önüne HDP heyeti geldi. Parti adına konuşan Ebru Günay, HDP İzmir İl Binası’na düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyarız’ı anımsattı. Tüm bu olayların faillerinin aynı olduğunu söyleyen Günay, “Bu yaşananlar devlet-mafya-çete işbirliğinin bugünde devam etiğinin bir göstergesidir” dedi.

Katliam davasının zaman aşımına uğramasına da tepki gösteren Günay, “İktidar katliamla yüzleşmeyerek bu utanca ortak olmaya devam ediyor. Katliamın ortaklarını parlamentoya sokmaya çalışarak bulundukları safı gösteriyor. Biz HDP olarak katliamlara karşı olduğumuzu buradan bir kez daha duyuruyoruz. Hakikat açığa çıkıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘İÇİMİZDEKİ YANGIN SÖNMEDİ’

Siyasilerin konuşmalarının ardından otelin önünde toplanan yurttaşlar türküler söyleyerek yaşamını yitirenleri andı. Burada konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Sivas Şubesi Başkanı Hidayet Yıldırım, “28 yıl geçmesine rağmen bizim içimizdeki yangın hala sönmedi” derken Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül de “Buraya şehitlerimizin sesi olmaya geldik. Mafya lideri adalet dağıtırken ülkeyi yönetenler izliyor. Biz zaman aşımına ‘hayırlı olsun’ diyenleri unutmuyoruz ve affetmiyoruz. Sivas halkı siz de bizi unutmayın. Adalet gelene kadar, Madımak ‘Utanç Müzesi’ olana kadar burada olacağız” diye konuştu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından anma etkinlikleri sona erdi.