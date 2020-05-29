‘Dümbüllü’nün Kavuğu bir kadına verilsin’ kampanyasına destek yağdı

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:32

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun simgelerinden biri olan ve tuluat geleneğinin son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü’nün adıyla anılan ‘Dümbüllü’nün Kavuğu’ en son Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredilmişti. Hatırlanacağı üzere Ferhan Şensoy da kavuğu usta oyuncu Münir Özkul’dan devralmıştı.

Sağlık sorunları sebebiyle kavuğu artık genç bir tiyatrocuya devretmek istediğini söyleyen Rasim Öztekin böylelikle yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu. Tiyatro çevreleri kavuğun yeni sahibinin kim olması gerektiğini tartışırken sinemamızın üretken isimlerinden, yönetmen Ezel Akay bir öneride bulundu ve “Dümbüllü’nün Kavuğu artık bir kadın oyuncuya verilmeli” dedi.

AKAY: ‘KAMPANYAYI BEN BAŞLATMADIM AMA DESTEKLİYORUM’



WhatsApp vasıtasıyla ulaştığımız Ezel Akay “Öncelikle bilginiz olsun, kampanyayı ben başlatmadım, Gamze Vardar adlı bir hanım başlattı Change.org'da:) Ama çok iyi ve faydalı bir girişim olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Akay konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların komedi alanında dikkate alınmadığı bir dönemin "kavuğu"dur bu kavuk. Ben yine de çok önemli ve bu ülkeye has, bir mesleki ödül olarak görüyorum Dümbülü'nün Kavuğu ödülünü:) Şimdi artık, çok uzun zamandır, dünyanın en özgün komedi kültürüne sahip bu topraklarda kadınlar da erkekler kadar komik! Bu yıl, tabii eğer sevgili Rasim Öztekin de da "el verirse" kavuğu bir "dişi dümbüllü"ye devretmek şahane bir hareket olacaktır. (Ama bu seneden sonra "pozitif ayrımcılık" yok!:) Çünkü "en iyi" cinsiyetten bağımsızdır.”



DOĞAÇLAMA YETENEĞİNE SAHİP ÇOK SAYIDA KADIN OYUNCU VAR



Ezel Akay’a İsmail Dümbüllü’nün tuluat geleneğinin bir temsilcisi olduğunu da göz önünde bulundurarak Dümbüllü’nün Kavuğu’nu hak ettiğini düşündüğü isimleri de sorduk. Akay “Eğer doğaçlama/Tuluat konusunda yeteneğiniz yoksa, zaten iyi komedyen sayılmazsınız. Dümbüllü geleneği de şöyle der: "Doğaçlama yapamayan, bizden değildir!" Kadın oyuncular arasında çok ama çok sayıda bu yeteneğe sahip oyuncu var. Özellikle sahne geleneğinden de gelen, sinema ve dizi oyuncusu kadınlar yepyeni bir komedi neslinin sanatçıları.” dedi ve şöyle devam etti:

“İsimlerini sayarsam şahsi beğenilerimi de ortaya koymuş olurum. Ama dikkatli düşünen herkes bu fikri doğrulayacaktır. Aşağıya ilk aklıma gelenleri hafiften tecrübe sırasına göre saydım... ama daha yeni nesilde de neffis "komik kızlar" var: Perran Kutman, Demet Akbağ, Asuman Dabak, Sumru Yavrucuk, Yasemin Yalçın, Binnur Kaya, Demet Evgar, İrem Sak, Ezgi Mola, Nihal Yalçın, Şebnem Bozoklu, Hasibe Eren, Gupse Özay, Büşra Pekin.”



TİLBE SARAN: ‘ÇOK YERİNDE BİR ÖNERİ’



Tiyatromuzun deneyimli isimlerinden Tilbe Saran konuyla ilgili olarak “Ezel Akay’ın önerisini fena halde yerinde buldum” yorumunu yaptı.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU: 'DÜMBÜLLÜ YAŞASA KAVUĞU BİR KADINA VERİRDİ"

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi: "Komedinin erkek işi olduğu algısı yalnızca ülkemizde değil dünyada da yaygın bir inanış, pek çok alanın erkek egemenliğinde oluşu gibi. Oysa uzun yıllardır kadın komedyenler parlak mesleki kariyerleriyle seyircinin büyük sevgi topluyor. Bu başarılı kadın komedyenlerden birinin kavuğu devralması zamanı gelmedi mi sizce de? Malum Afife Jale sahneye çıkalı çok oldu,zaman kadının sahnelerde varlığının sınırlı oldu zaman değil. Dümbüllü yaşasaydı kavuğunu bir kadına devretmekten geri durmazdı bence."

Şamlıoğlu ayrıca "Kavuk, komediye yıllarını vermiş Demet Akbağ'a çok yakışır. Ayrıca Gülse Birsel ve Melek Baykal da kavuğu hak eden isimler bence" demeyi de ihmal etmedi.

ECE DİZDAR: ‘KAVUK SADECE ERKEKLERE VERİLİR DİYE BİR KURAL YOK’



Oyuncu Ece Dizdar ise görüşlerini şöyle açıkladı: “Bu şahane geleneğimizi çok seviyorum. Bugüne dek çok değerli, hak eden meslek büyüklerimin başına layık oldu kavuk. Bu geleneğin kavuğun sadece erkek oyunculara devredilebileceğine dair bir kuralı olduğunu düşünmüyorum. Bu ancak cinsiyet ayrımında pek çok şeyde olduğu gibi; üzerine düşünülmemiş, fark edilmemiş, baştan kesinliği kabul edilmiş bir sessiz anlaşma gibidir olsa olsa. Günümüzde bu yeni dönemi başlatmak, kavuğu hak eden değerli bir kadın ustamıza devretmek Rasim Öztekin’e çok yakışır.”



RASİM ÖZTEKİN: ‘GÖRÜŞ VERMEM ETİK OLMAZ’



Konuyla ilgili görüşünü almak üzere aradığımız Rasim Öztekin ise şunları söyledi: “Kavuğun sahibi biri olarak, böyle bir konuda görüş vermem etik olmaz, onun için yanıtlayamayacağım.”





