Dünya basını Türkiye'ye yaptırımları nasıl gördü?

15 Aralık 2020 Salı, 13:12

ABD başkanı Donald Trump, Joe Biden’a görevi bırakmadan önce yaptırım kararını uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir'e ve 3 çalışanına yaptırım kararı aldı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini alma gerekçesine dayanan yaptırım kararı dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde NATO müttefikine yaptırım uygulandığının altı çizilerek kararların, Türkiye’nin NATO’nun istikrarını tehdit etmesinden duyulan endişeyi yansıttığı belirtildi.

BLOOMBERG: EKONOMİK YAPTIRIMLARDAN UZAK TUTULUYOR

Bloomberg, ABD’nin S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararını, NATO müttefiki ordusuna daha fazla baskı uygulayacak, ancak ekonomisini her türlü cezai yaptırımdan koruyacak şeklinde gördü. Türk savunma sanayisine bütüncül bir şekilde yaptırım uygulanmadığının altı çizilen haberde, NATO’daki ordusuyla dikkat çeken Türkiye’nin askeri gücünü tehlikeye sokabileceği belirtildi.

ABD’nin eş değer savunma sistemlerini kabul edilebilir şartlardaki satma isteksizliğinin Türkiye’yi, 2017 yılında Rusya’dan S-400 savunma sistemi alma kararına ittiği belirtildi. "ABD’li yetkililer tarafından Türkiye’nin, Patriot sistemlerine yönelik geçmiş taleplerinin reddedildiğini söyleyerek yıllardır Trump'a itiraz etmeye çalıştığı iddiasının" tartışıldığı aktarıldı.

WSJ: ‘DOĞRUDAN ERDOĞANA BAĞLANDI’

Yaptırımların, Türkiye’nin Rusya ile askeri işbirliğinin NATO etkinliği zayıflatmaya dönük endişeden kaynaklandığı belirtildi. Erdoğan’ın giderek askeri çatışmalara dahil olmasının, Batılı liderler arasında “Türkiye’nin Rusya ile askeri işbirliğinin NATO etkinliği zayıflatacağı endişesini” artırdığı belirtildi.

Trump’a Ankara’ya yaptırım uygulaması için baskı yapıldığını, ancak yönetimin pazartesi gününe kadar yaptırım uygulamayı reddettiği belirtildi. Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığı hatırlatılan haberde, Trump ile Erdoğan’ın yakın ilişkisine dikkat çekildi. ABD yaptırımlarının Türk savunma sanayisine nasıl etki edeceği belirsizliğini koruduğu aktarıldı. WSJ’a konuşan CHP eski milletvekili ve Washington’daki Demokrasileri Koruma Vakfı’nın yöneticisi Aykan Erdemir tarafından Savunma Başkanlığı’nın önceden Türk hükümetine bağlı bir müsteşarlık olduğu ancak 2018 yılında doğrudan Erdoğan’ın ofisinin kontrolüne bağlandığını aktarıldı.

AP: BIDEN İLE ÇATIŞMAYA ZEMİN HAZIRLADI

Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların göreve gelen Joe Biden ile Türkiye arasındaki gerilimde 2 ülke arasındaki çatışmaya zemin hazırladığı belirtildi. Haberde bir NATO müttefikine karşı yaptırımların uygulandığı vurgulanarak Washington-Ankara ilişkileri arasında Suriye, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz gibi gündemlerde anlaşmazlıkların da olduğu aktarıldı. ABD Kongresi’nin uzun bir süredir S-400 konusunda rahatsız olduğu, ancak Erdoğan ile Trump’ın kurduğu bağlar nedeniyle yaptırımların bir süredir ertelendiğine dikkat çekildi.