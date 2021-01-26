Dünya Ekonomik Forumu, yeni ‘Küresel Riskler Raporu’ yayımladı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2021 yılıyla ilgili yayımladığı “Küresel Riskler Raporu”, çarpıcı sonuçlarıyla öne çıktı. Rapora göre, Covid-19 yalnızca milyonlarca cana mal olmakla kalmadı, uzun süredir devam eden sağlık, ekonomik ve dijital alanlardaki eşitsizlikleri de derinleştirdi.

GÖRMEZDEN GELMEYİN

Raporun detaylarına bakıldığında, “etkiye göre en önemli küresel riskler” sıralamasında ilk sıraya bulaşıcı hastaklıklar yükseldi. Bu olasılık 2020 listesinde ilk 5’e girememişti. 2020’nin birincisi iklim değişikliği politikalarındaki başarısızlık ise bu yıl ikinci sırada. Raporda katılımcılar ilk kez risklerin dünya için ne zaman kritik bir tehdit oluşturacağı algılarına göre de riskleri derecelendirdi. Buna göre kısa vadeli risklerin ilk iki sırasına bulaşıcı hastalıklar ve geçim derdi yerleşti. Orta vadede ise varlık balonu patlaması, fiyat istikrarsızlığı, emtia şokları, borç krizi gibi daha öne çıkıyor. WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, “2006’dan beri vurguladığımız küresel salgın riski 2020’de gerçeğe dönüştü. Bundan çıkarmamız gereken ders, uzun vadeli riskleri görmezden gelmenin, bu risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmadığıdır” derken, Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan Peter Giger, “En büyük uzun vadeli risk, iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık olmaya devam ediyor” dedi. Marsh Kıta Avrupası Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint de “Şirketler işyerlerini dönüştürdükçe yeni güvenlik açıkları ortaya çıkıyor” yorumunu yaptı.

PRİM ÜRETİMİ 82.6 MİLYAR TL

Türkiye Sigorta Birliği’ne göre, geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 19.3 artışla 82.6 milyar liralık prim üretildi. Bu kapsamda hayatdışı braşında üretim yüzde 17.7 artışla 68.2 milyar lira, hayat branşında yüzde 27 artışla 14.4 milyar liraya yükseldi. 2020’nin öne çıkan alt branşı tamamlayıcı sağlıkta prim üretimi yüzde 51.7 artışla 1.5 milyar lirayı geçti. En büyük alt branş olan zorunlu trafikte ise üretim yüzde 8.6 artışla 19.6 milyar liraya yükseldi. Büyük branşlardan kazada ise yüzde 5.7 düşüşle 2.2 milyar liralık prim üretildi.

OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARI’NA DESTEK

Allianz’ın, “Paralimpik Hareket” ile 2006’dan bu yana dünya çapında yürüttüğü işbirliği kapsamını genişleterek, bu yıl itibarıyla Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Global Sigorta Ana Sponsoru” olduğu açıklandı. Sponsorluk 8 yıl sürecek. Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, “Spor ekosistemiyle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı değerlerimizin rehberliğiyle, 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

EVCİL HAYVANLARA ÖZEL POLİÇE HAZIRLADILAR

Magdeburger Sigorta’nın, “Can Dostum Sigortası”yla sigortalanan evcil hayvanın ismine özel poliçe hazırlanmasına imkân verdiği açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu sigorta yüksek teminat limitleri ve evcil hayvan sahibine ferdi kaza teminatı sunuyor. Sigorta, aşıları tamamlanmış, 6 aydan büyük ve 10 yaştan küçük kedi ve köpekler için geçerli. Poliçe kapsamında, anlaşmalı veterinerlerde yılda bir kez muayene, tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.

‘SAĞLIK GÜVENCESİ LÜKS OLMAKTAN ÇIKTI’

Her türlü riske karşı kişilerin kendini koruma altına almasının önemli olduğunu ve bu yolun da sigortadan geçtiğini vurgulayan Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, pandemi dönemi ile birlikte özellikle sağlık alanında sigorta güvencesinin giderek önem kazandığını hatırlattı. Kırmızı şöyle devam etti: “Yıllardır insanlarda sağlık sigortalarının lüks olduğu algısı vardı. Fakat deneyimlediğimiz pandemi tecrübesi ile beraber sağlık alanındaki sigorta güvencesinin farkına vardık.” Tamamlayıcı sağlık sigortasına da vurgu yapan Kırmızı, bu tür poliçelerin ulaşılabilir fiyatlarla her bütçeye hitap ettiğini belirtti. Kırmızı, şirket olarak kendilerinin de bu konuda özel planlar sunduklarını söyledi.

‘CİNSİYET EŞİTLİĞİ, İŞ HAYATI İÇİN ZENGİNLİK’

Aksigorta’nın, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına bir halka daha ekleyerek Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) sözleşmesini imzaladığı açıklandı. Cinsiyet dengesinin iş hayatına zenginlik katacağını vurgulayan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, bu konuda şu bilgileri verdi: “Cinsiyet eşitliği bilinci konusunda kurumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013 yılında İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve bu bildirge ile kurum içerisinde cinsiyet dengesini korumuş olduk. Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, kurumumuz çalışanlarının yüzde 50.3’ü kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzun yüzde 32’si kadın.”