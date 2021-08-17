Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı ve Muhammed Karavuş, gümüş madalya kazandı
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Polat Polatçı ve Muhammed Karavuş, kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.
Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 97 kiloda Polat Polatçı ile 57 kiloda Muhammed Karavuş, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi Polat Polatçı tüm rakiplerini yenerek finale çıktı.
Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Polat Polatçı, finalde ABD'li Braxton James Amos'a 11-4 yenilince gümüş madalya elde etti.
Serbest stilde 57 kiloda milli güreşçi Muhammed Karavuş'un ise finalde ev sahibi Rus rakibi Ramazan Bagavudinov ile maçı 11-11 sona erdi. Ancak Rus güreşçi yüksek teknik ve son puan avantajıyla organizasyonda birinci olurken, milli güreşçi Muhammed Karavuş gümüş madalya kazandı.
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