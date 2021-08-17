Norveç ekibi Brann, seks skandalıyla sallanıyor
Norveç ekibi SK Brann'da futbolcuların gece kulübünde tanıştıkları kadınlarla stadyuma gitmesi, ülkede büyük yankı uyandırdı.
Norveç Eliteserien Ligi'nin son sırasında yer alan SK Brann'da 12 futbolcunun, kulübün stadyumuna getirdikleri kadınlarla birlikte oldukları ortaya çıktı.
Ülke basınından Bergens Tidende'nin haberine göre perşembe günü yapılan antrenmanın ardından takımdan bir grup oyuncu, akşam yemeğine çıktı. Yemeğin ardından gece kulübüne giden oyuncular, tanıştıkları dört kadınla birlikte kulübün stadyumuna gitti.
Habere göre futbolcuların kadınlarla birlikte olduğu anlar, stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.
FUTBOLCULARA UYUŞTURUCU TESTİ
İnternet sitesinden olay hakkında açıklama yapan Brann kulübü, polisin suç içeren herhangi bir davranışta bulunulup bulunulmadığını kontrol etmek için soruşturma başlattığını duyurdu. Kulüp yöneticisi Vilbeke Johannesen, uyuşturucu kullandığı iddia edilen futbolcuları kendilerinin test edeceklerini açıkladı.
Yaşananlara sert tepki gösteren taraftarlar, takımın Sandjeford'u 3-2 mağlup ettiği maçın öncesinde stadyuma 'Pislikler' yazan bir pankart astı.
Video Haberler
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Türkiye'den Kabil Havalimanı'na ilişkin karar
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı
- Erdoğan'ı üzecek anket sonucu