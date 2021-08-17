Norveç ekibi Brann, seks skandalıyla sallanıyor

17 Ağustos 2021 Salı, 20:38

Norveç Eliteserien Ligi'nin son sırasında yer alan SK Brann'da 12 futbolcunun, kulübün stadyumuna getirdikleri kadınlarla birlikte oldukları ortaya çıktı.

Ülke basınından Bergens Tidende'nin haberine göre perşembe günü yapılan antrenmanın ardından takımdan bir grup oyuncu, akşam yemeğine çıktı. Yemeğin ardından gece kulübüne giden oyuncular, tanıştıkları dört kadınla birlikte kulübün stadyumuna gitti.

Habere göre futbolcuların kadınlarla birlikte olduğu anlar, stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.

FUTBOLCULARA UYUŞTURUCU TESTİ

İnternet sitesinden olay hakkında açıklama yapan Brann kulübü, polisin suç içeren herhangi bir davranışta bulunulup bulunulmadığını kontrol etmek için soruşturma başlattığını duyurdu. Kulüp yöneticisi Vilbeke Johannesen, uyuşturucu kullandığı iddia edilen futbolcuları kendilerinin test edeceklerini açıkladı.

Yaşananlara sert tepki gösteren taraftarlar, takımın Sandjeford'u 3-2 mağlup ettiği maçın öncesinde stadyuma 'Pislikler' yazan bir pankart astı.