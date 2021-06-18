Dünya genelinde 2020'de 82 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18 Haziran 2021 Cuma, 12:42

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) “Küresel Trendler 2020 Raporu” bugün yayınlandı. Rapora göre, 2020 yılında dünya genelinde 82 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Veriler, savaşlar, insan hakları ihlalleri ve zulümden kaçarak başka ülkelere sığınanların sayısında son 10 yılda hızlı bir artış olduğunu gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha az insan göç etmesine ve sığınma başvurularında önemli bir azalma olmasına rağmen yerinden edilen kişilerin sayısı son 10 yılda 2’ye katlandı. Ülkeleri içinde yerinden edilenlerin sayısı da 48 milyona ulaştı.

2020 yılında, yerinden edilen 34 bin 400 mülteci üçüncü bir ülkeye yerleştirilirken yaklaşık 251 bin mülteci de evlerine dönebildi.

Yaklaşık 3,7 milyonluk mülteci nüfusu barındıran Türkiye, son 7 yıldır dünya genelinde en fazla mülteciye sahip ülke konumunda. Türkiye’yi, 1,7 milyon ile Kolombiya, 1,4 milyon ile Pakistan ve Uganda, 1,2 milyon ile de Almanya izledi.

Raporda Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ile dünya genelindeki çatışmaların yoğunlaşacağı belirtilerek gıda kıtlığının ve iklim koşullarının bu durumu daha kötü hale getireceği ifade edildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insanları ilk etapta kaçmaya zorlayan çatışmaların ele alınması için daha güçlü bir siyasi iradenin olması gerektiğini vurguladı.