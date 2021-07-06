Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik: Lambda varyantı endişelendiriyor
Birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantı ve Delta plus vakalarının ardından yeni bir varyant her geçen gün yayılıyor. Lambda olarak adlandırılan yeni varyantın, ilk olarak Peru’da tespit edildiği ve 26 ülkeye yayıldığı belirtildi.
Koronavirüse karşı mücadelede her geçen gün artan aşılamanın ardından vaka sayıları dünya çapında yeniden yükselişe geçti.
Başta, Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyant endişeye yol açtı.
İlk olarak Peru’da keşfedilen ardından 27 ülkeye yayılan Lambda varyantı, uzmanlara göre "olağan dışı" mutasyonların bir araya gelmesi ile oluşuyor.
C.37 olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ismini değiştirmesiyle Lambda varyantı adını alan mutasyonun Birleşik Krallık genelinde görüldüğü belirtildi.
AŞILARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ OLABİLİR
NTV'nin aktardığına göre, Peru’da baskın hale gelen ve daha sonra 26 ülkeye yayılan varyant ile ilgili ise bilim insanları bu varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘ilgilenilen’ yeni bir varyant olarak adlandırılan Lambda varyantının Peru'da Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu bildirdi.
ÜLKEDE VİRÜSE YAKALANAN 10 KİŞİDEN BİRİ ÖLÜYOR
New York Post’un haberinde koronavirüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü Peru’da bunun sebebinin Lambda varyantı olduğu ve ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnCe yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.
ARAŞTIRMALAR ARTIYOR
İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Lambda varyantı hakkında ‘incelenmekte olan bir varyant’ ifadelerine yer verirken, “Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya halihazırda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını" belirtti.
Independent’ın haberine göre Şili'de yapılan bir araştırmada, Lambda varyantının aşıdan Beta ve Alfa varyantına göre daha kolay kaçabildiği saptandı.
DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı ve Delta plus, aşılamaya rağmen dünyayı tehdit ediyor. DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19'un Delta varyantının orijinalinden yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ifade etmişti.
Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan’da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendiriliyor.
Son bir ayda delta varyantının ve mutasyonlarının toplam vakalar içindeki payının en yüksek olduğu ülke yüzde 90 ile Birleşik Krallık. Bu oran, onu takip eden Hindistan ve ABD için sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 17 seviyesinde.
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