Türkiye 'Delta plus'ı konuşurken şimdi de yeni panik: Lambda varyantı endişelendiriyor

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR? Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı ve Delta plus, aşılamaya rağmen dünyayı tehdit ediyor. DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19'un Delta varyantının orijinalinden yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ifade etmişti. Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan’da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendiriliyor. Son bir ayda delta varyantının ve mutasyonlarının toplam vakalar içindeki payının en yüksek olduğu ülke yüzde 90 ile Birleşik Krallık. Bu oran, onu takip eden Hindistan ve ABD için sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 17 seviyesinde.