Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 171 bin 479

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:30

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 38 bin 30 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 232 bin 84’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 440 bin 903 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 157 bin 981’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 116 bin 609’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 730 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 33 bin 218’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 565 olarak açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında Fransa’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695, virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 541 olarak raporlandı. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916’ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.



