Dünya gıda fiyatları, son 10 yılın zirvesinde
Dünya gıda fiyatları, Mayıs ayında art arda 12. ayda da artış kaydederek Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayındaki 121.3 seviyesinden Mayıs'ta 127.1'e çıktı.
Nisan ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 120.9 olarak açıklanmıştı.
YÜZDE 39.7 YÜKSELDİ
Gıda fiyatlar Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 39.7 yükseldi.
HUBUBAT FİYATLARI YÜZDE 6 ARTTI
Hububat fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, bitkisel yağ fiyatları yüzde 7.8 ile keskin artış kaydetti. Hasatın gecikmesi nedeniyle şeker endeksi yüzde 6.8 arttı.
ET FİYATLARINDA YÜZDE 2.2 ARTIŞ
Et fiyatları ise Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden artan ithalat nedeniyle yüzde 2.2 artış kaydetti.
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