Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.

DHA
03 Haziran 2021 Perşembe, 10:05
Enflasyon rakamları açıklandı
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Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ilk beş ayda yüzde 17.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.24 yükseldi.


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