Enflasyon rakamları açıklandı

03 Haziran 2021 Perşembe, 10:05

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 3.92 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.33'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ilk beş ayda yüzde 17.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.24 yükseldi.