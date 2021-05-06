Dünya gıda fiyatları, son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11'inci ayda da artış kaydederek Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Koronavirüs salgınının tedarik zincirlerini sıkıştırması, iklim krizi ve üretim maliyetleri tehdidin boyutunu artırıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mart revize 118.9 seviyesinden Nisan ayında 120.9'a çıktı.
Mart ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 118.5 olarak açıklanmıştı.
FAO, yeni tahminlerin önümüzdeki sezon hem küresel buğday hem de mısır üretiminde büyümeye işaret ettiğini açıkladı.
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