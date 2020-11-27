Dünya, kara deliğe sanılandan 2 bin ışık yılı daha yakın

27 Kasım 2020 Cuma, 09:51

Japonya merkezli radyo astronomi projesi VERA, interferometri adı verilen bir teknik kullanarak Japonya'daki teleskoplardan veriler topladı. Bu veriler, Samanyolu'nun şimdiye kadarki en doğru haritasını oluşturmak için diğer projelerden elde edilen veriler ile birleştirildi ve sonucunda Dünya’nın Samanyolu’nun merkezine sanılandan daha yakın olduğu keşfedildi.

Samanyolu’ndaki 99 noktanın yerini ve hızını belirleyen VERA, bu bilgileri referans alarak Dünya’nın galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A*’ya 25 bin 800 ışık yılı uzaklıkta olduğu sonucuna vardı. Bu, dünyanın Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğe sandığımızdan 2 bin ışık yılı daha yakın olduğu anlamına geliyor.

VERA tarafından oluşturulan modele göre Dünya, sanılandan da daha hızlı hareket ediyor. Eski modeller, Dünya’nın Samanyolu’ndaki hızının saniyede 220 kilometre olduğunu ifade ederken; VERA’nın yeni modeline göre bu hız saniyede 227 kilometre. Kozmik ölçekte büyük bir fark olduğunu söyleyemesek de hızın bu denli hassas bir şekilde ölçülebiliyor olması etkileyici.

VERA’nın yeni hedefi, Doğu Asya VLBI Ağı (EAVN) ile iş birliği gerçekleştirerek Japonya, Güney Kore ve Çin'de bulunan daha büyük bir radyo teleskop paketinden veri toplayarak referans nokta miktarını çoğaltmak ve oluşturulan Samanyolu modelinin doğruluğunu artırmak.

Kaynak: webtekno.com