Dünya Kupası elemelerindeki rakipler belli

19 Kasım 2020 Perşembe, 08:34

EURO 2020’de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde ise C Ligi’ne düştü. 2020 yılında yılında oynadığı 6’sı resmi 8 maçın sadece 1 tanesini kazanan ve 5’sinde berabere kalan ay-yıldızlıların 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları kurası öncesinde yer alacağı torba belli oldu.

7 Aralık’ta çekilecek kura sonrasında Dünya Kupası eleme maçları 24 Mart 2021’de başlayacak. 10 gruptan 1. olan takımlar direkt olarak Katar’a vize alacak.

A Milli Takımın 2. torbada yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri’ndeki muhtemel rakipleri;

1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Avusturya, Ukrayna, TÜRKİYE, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. TORBA: Rusya, İrlanda, Çekya, Macaristan, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Belarus, İsrail, Gürcistan, Lüksemburg

5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra

6.TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino



