Dünya Müzik Günü'nde İstanbul'un birçok noktasında etkinlikler yapılacak

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliklerle müzik parklara, meydanlara ve sokaklara taşınacak. İstanbullular, ücretsiz yapılacak konserlerle yılın en uzun gününü müzikle geçirecek.

İBB, çeşitli sanatçı ve toplulukların konser ve dinletiler gerçekleştirdiği bu özel günde pandemi nedeni ile zor günler geçiren müzisyenlere destek verecek.

“Dünya Müzik Günü’’ konserleri, Tuzla’dan Beylikdüzü’ne İstanbul’un 17 farklı noktasında sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar devam edecek. Farklı tarzdan sanatçıların yer alacağı etkinlikler, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası’nın kapanış konseriyle sona erecek. Etkinlikler İBB TV’den canlı olarak yayımlanacak.

1981 yılında Fransa’da başlayan “Dünya Müzik Günü”, Avrupa’da ve kıtayı aşarak dünyanın farklı ülkelerinde kısa sürede benimsendi. Günümüzde yaklaşık 130 ülkede bin kentte kutlanan Dünya Müzik Günü’nde ‘‘her yerde herkes için müzik’ anlayışıyla ücretsiz konserler düzenleniyor. Profesyonel ve amatör müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek ve halkı müzikle buluşturmak amaçlanıyor.

“DÜNYA MÜZİK GÜNÜ’’ KONSER PROGRAMI: