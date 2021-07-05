Dünya Pandemi Konferansı İzmir'de toplanıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye ve dünya çapında uzman isimlerin katılacağı pandemi konferansı yarın başlıyor. Bu alanda, dünya çapında ilk olma özelliği taşıyan konferans 6-7 Temmuz arasında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Kriz Belediyeciliği” uygulaması kapsamında pandemiyle mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, öncü rolünü sürdürerek bu kez de Dünya Pandemi Konferansı düzenliyor.

Pandemi alanında dünya çapında ilk olma özelliğini taşıyan konferansta, pandeminin etkileri ve olası salgınlara karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği iş birliğinde düzenleyeceği konferans 6-7 Temmuz arasında çevirim içi olarak yapılacak.

Konferansın videoları İZFAŞ’ın “Digital İzmir Fair” alt yapısıyla YouTube kanalı “İzmirtube” üzerinden yayınlanacak. Konferansla ilgili bilgilere www.izmirwpc.org adresinden ulaşılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, afetlere ve salgınlara karşı dirençli kentler yaratmanın önemini vurgulayarak “Bu konferansın yerel, ulusal ve küresel ölçekte olası salgınlara karşı alacağımız tedbirler için bir yol haritası olacağına inanıyorum” dedi.

İKİ GÜN SÜRECEK

Dünya çapında düzenlenen ilk pandemi konferansında uzmanlar ilk gün “Pandemide Yerel Yönetimler”, “Pandemide Seyahat, Turizm, Kültür, Gastronomi”, “Pandemiyle Küresel Mücadele”; ikinci gün ise “Pandemide Ekonomi, Çalışma Hayatı ve İş Dünyası”, Pandeminin Psikolojik ve Toplumsal Etkileri” ve “Pandemi Sonrası Yeni Normal” konularını değerlendirecek.

Konferansın sonunda Tunç Soyer tarafından, “İzmir Deklarasyonu” ile sonuç ve yol haritası bildirgesi paylaşılacak.

ÖNEMLİ KONULAR GÜNDEMDE

Dünya Pandemi Konferansı'nın ilk gününde, önemli isimler deneyimlerini anlatacak. Konferansın açılışını Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK9 Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak.

İlk oturum “Pandemide Yerel Yönetimler” başlığı altında olacak. Bu oturumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar ve Cape Town Toplum Hizmetleri ve Sağlıktan Sorumlu Belediye Komitesi Üyesi Dr. Zahid Badroodien konuşmacı olacak.

Günün ikinci oturumu olan “Pandemide Seyahat, Turizm, Kültür ve Gastronomi oturumunun konuşmacıları; Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, SunExpress CEO'su Dr. Max Kownatzki, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, Slow Food Seyahat Direktörü Michele Rumiz ile Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyon Başkanı Sunil Kumar olacak. Günün son oturumunda “Pandemiyle Küresel Mücadele” konuşulacak. Dünya Halk Sağlığı Derneği Federasyon Başkanı Prof. Walter Riccardi, Dünya Halk Sağlığı Derneği Federasyon Yöneticisi Prof. Bettina Borisch ile Sinovac Biotech Genel Müdürü Helen Yang konuşmacı olarak yer alacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER BULUŞUYOR

Dünya Pandemi Konferansı, önemli konuşmacılara ev sahipliği yapacak. Konferansın ikinci gününde ilk program “Pandemide Ekonomi, Çalışma Hayatı ve İş Dünyası” oturumu ile başlayacak. Moderatörlüğünü KPMG Türkiye, Vergi Şirketi Ortağı Halil Bağdınlı'nın yapacağı oturumda Cambridge Üniversitesi'nden Kıdemli Öğretim Görevlisi Oğuzhan Karakaş, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Serkan Ercin ile KPMG LLP Global İnsan ve Değişim Yönetimi Şirket Ortağı Robert Bolton yer alacak.

Konferans “Pandeminin Psikolojik ve Toplumsal Etkileri” oturumu ile devam edecek. Bu oturumda Sabancı Üniversitesi Pskiloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, University College London Sağlık Psikolojisi Profesörü Prof. Susan Michie ile Psikiyatrist Dr. Yankı Yazgan konuşmacı olacak. Konferansın son oturumu, “Pandemi Sonrası Yeni Normal” olacak. Bu oturumda Moskova Higher School of Economics Üniversitesi İnovasyon ve Uzgörü Profesörü, Uluslararası “Foresight” dergisi editörü Prof. Dr. Özcan Sarıtaş'ın moderatör olacak. Manchester Üniversitesi Gelecek Akıllı Şehirler Projesi Direktörü Dr. Joe Ravetz, Manchester Üniversitesi Fahri Profesörü Prof. Ian Douglas Miles pandemiye dair konuşmalar yapacak. Konferans, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı “İzmir Deklarasyonu” ile kapanacak.