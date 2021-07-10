Dünya Sağlık Örgütü'den korkutan uyarı: Pandemi yavaşlamıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim heyetinden başuzman Soumya Swaminathan, Covid-19'un Delta varyantının yayılmasıyla, vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi pandeminin yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu belirtti.
Soumya Swaminathan, dünyanın bazı ülkelerde iyi aşılama oranlarıyla vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda azalma gözlemlenmesine rağmen, diğer bölgelerde yüksek ölüm oranları, hastanelerde yatak ve oksijen eksikliği yaşandığına dikkat çekti.
VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Swaminathan Bloomberg’e verdiği röportajda, ”Son 24 saatte 500 bine yakın yeni vaka tespit edilirken ve 9300 seviyesinde ölüm yaşandı. Bu rakamlara baktığımızda yavaşlayan bir pandeminin olmadığını görürüz” ifadelerini kullandı.
YÜZDE 40’A YÜKSELDİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesinden beşindeki vakaların artış eğiliminde olduğuna vurgu yapan Swaminathan, Afrika’da ölüm oranlarının iki hafta içinde yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldiğini söyledi.
NEDEN ARTIYOR?
Swaminathan, vaka sayılarındaki artışın en önemli nedeni olarak Delta varyantının yayılması, aşılama kampanyalarının aralıklı şekilde yavaş ilerlemesi ve maske ile sosyal mesafe gibi kuralların gevşetilmesini gösterdi.
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 187 milyonu geçerken, salgın nedeniyle 4 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti.
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