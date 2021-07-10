CHP'li Çakırözer paylaştı: İlan dağıtımındaki tek kriterleri yandaşlık

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:38

Kamu bankalarının gazete ve televizyon kanallarına verdikleri ilan ve reklamlardaki dağılım, Meclis gündemine getirildi. Bankaların 2020 yılındaki ilan dağıtımına ilişkin tabloyu paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şu tepkiyi gösterdi:

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve kamu katılım bankalarından 2020 yılında gazetelere toplam 300 bin sütun, santim; televizyon kanallarına 3 milyon 367 bin saniye ilan verilmiş. Ancak bu ilanlardan Fox, Tele1, KRT, Halk TV’nin de aralarında bulunduğu televizyon kanalları ile Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Millî Gazete, Birgün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj gibi gazetelere tek kuruş ilan yok. Halkbank’ta Sözcü okurunun, Cumhuriyet okurunun hesabı yok mu? Vakıfbank mudileri arasında FOX, Halk TV izleyen yok mu? Kamu katılım bankalarının müşterileri arasında TV5 izleyicisi, Millî Gazete okuru yok mu? Ortada büyük bir hortumlama var. Bu santimler, bu saniyelerin toplamı hepimizin vergilerinden kesilen milyonlarca liradır. Bu bütçeler adil dağıtılmalıdır” dedi. Çakırözer ilan dağıtımındaki kriterleri de sorarak, “Soruyoruz açıklamıyorsunuz. Açıklayamazsınız! Çünkü tek kriteriniz var o da yandaşlık!

ÇAKIRÖZER İLAN DAĞITIMINDAKİ KRİTERLERİ SORDU



HDP, kamu bankaları tarafından iktidara yakın basın kuruluşlarına ilan-reklam kanalıyla aktarılan kamu kaynaklarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis’te araştırma önergesi verdi. CHP ve İyi Parti’nin de destek verdiği önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerge üzerine konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kamu bankalarının 2020 ilan dağıtımındaki orantısızlığı tablolarla Meclis gündemine getirerek, ilan dağıtımındaki kriterleri sordu.

VERİLERİ AÇIKLADI

Kamu bankalarının gazete ve televizyonlara ilan dağıtımını rakamlarla sıralayan CHP’li Çakırözer, “İşte gazeteci Kenan Şener ortaya çıkardı. 2020 yılında Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve kamu katılım bankalarından gazetelere toplam 300 bin sütun santim ilan verilmiş. En üstte Türkgün, Sabah, Akşam var. 10'uncu sırada Hürriyet, Posta. Listenin altı var, sıfırlarla dolu! Sözcü var, ne kadar sıfır! Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Millî Gazete, Birgün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj, hepsi sıfır! Tek kuruş ilan yok” diye konuştu.

"TİRAJ SIRALAMASINDA SON SIRADA YER ALAN GAZETE EN ÇOK İLAN VERİLEN GAZETE"

Gazetelere ilan dağıtımındaki kriterleri soran Çakırözer, “Biz gazetelerin televizyonların ilan almasına karşı değiliz. Ama verilmeyenlerin hakkını savunmak, vermeyene niye vermedin diye sormak bizim hakkımız. Tiraj sıralamasında son sırada yer alan gazete en çok ilan verilen gazete; tüm kamu ilanlarının yüzde 15'i verilmiş. Ama tiraj sıralamasında 2'nci durumdaki Sözcü’ye hiç ilan verilmemesini bize kim izah edecek? Bunu hepimizin sorgulanması lazım. Çünkü bu para hepimizin parası, kamunun parası” diye konuştu.

Kamu bankalarından televizyon kanallarına aktarılan ilanları da sıralayan Çakırözer, “Kamu bankalarından televizyonlara toplam 3 milyon 367 bin saniye verilmiş. 1'inci sırada Bengütürk TV var; 606 bin saniye. İlanların yaklaşık yüzde 18'i ona verilmiş. A Haber 317 bin saniye ile yüzde 10 almış. Akit TV 8'inci, NTV 15'inci, Kanal D 16'ncı sırada, Habertürk, Show TV 23, 24'üncü sırada. Her birine 2 bin saniye verilmiş, Bengütürk'ün üç yüzde 1'i, A Haber'in yüz ellide 1'i kadar. Bir de alttaki sıfırlar var. FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5 sıfır, tek kuruş reklam alamamış televizyonlar” dedi.

"HANGİ KRİTERE GÖRE DAĞITIYORSUNUZ?"

Çakırözer Meclis kürsüsünden ilan dağıtımındaki kriterleri de sordu. “Kamu bankalarının yöneticilerine, onları oralara atayan saray yönetimine, Cumhurbaşkanına, Yardımcısına, Hazine Bakanına soruyorum” diyen Çakırözer, “Kamu bankası neye bakıyor? Fox’a, Halktv’ye hiç reklam vermezken, Ahaber’e Habertürk’ün 200 katı reklam verirken acaba tercihi ne? Halkın vergisinden verdiğiniz kamu bankası ilanlarını gazetelere, televizyonlara hangi kritere göre dağıtıyorsunuz? Bu ilanlar hangi ajanslar aracılığıyla dağıtılıyor? Onları belirlerken bir ihale açtınız mı? Tek kaynaktan mı dağıtıyorsunuz? Yaptığınız, rekabet hukukuna uygun mu, o bankaların anlı şanlı etik ilkelerine uygun mu? Bunların hesabını vermek zorundasınız!” dedi.

"AÇIKLAYAMAZSINIZ ÇÜNKÜ TEK KRİTERİNİZ VAR: YANDAŞLIK"



Kamu bankalarının ilanlarının halkın vergilerinden oluştuğunu ve adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Çakırözer, şu konuşmayı yaptı: Halkbank’ta Sözcü okurunun hesabı yok mu, Vakıfbank mudileri arasında FOX, Halk TV izleyen yok mu? Kamu katılım bankalarının müşterileri arasında TV5 izleyen Millî Gazete okuru yok mu? Bu rakamlar çıktıktan sonra o insanların yüzlerine nasıl bakacaksınız? Bu nasıl bir yüzsüzlüktür, arsızlıktır. Esnafı var, çiftçisi var, emeklisi var. O milyonların 3 kuruş, 5 kuruş birikimleri olmasa o bankalar var olur mu, o ballı koltuklarda oturabilir misiniz? Sizi oraya oturtanlara da soruyorum, çıkın bunları tek tek açıklayın. Açıklayın diyorum ama açıklayamazsınız çünkü tek kriteriniz var: Yandaşlık, yandaşlık, yandaşlık! Ortada büyük bir hortumlama var. Bu santimler, bu saniyelerin toplamı hepimizin vergilerinden kesilen milyonlarca liradır. Bu bütçeler adil dağıtılmalıdır.

Çakırözer, ilan dağıtımındaki adaletsizliğin basının doğru ve tarafsız işlemesi engellendiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Bu adaletsizlikle basın özgürlüğü kısıtlanmaktadır, demokrasinin temel taşı olan halkın haber alma hakkı engellenmektedir. Gelin, bu önergeye destek verelim, bu rezaleti artık ortadan kaldıralım diyoruz.



