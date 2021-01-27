Dünya Sağlık Örgütü'nden spor dünyasına sert mesaj: Öncelikli değiller
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Yönetici Direktörü Dr. Michael Ryan, olimpiyatlara katılacak sporcuların aşılanmasına öncelik verilmemesi gerektiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Yönetici Direktörü Dr. Michael Ryan, olimpiyatlara katılacak sporcuların aşılanmasına öncelik verilmemesi gerektiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki basın toplantısında konuşan Dr. Michael Ryan, olimpiyatlar ve aşı programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunlara katılacak sporcuların aşı programında öncelikli olmadığını vurgulayan Ryan, önceliğin sağlık çalışanlarında ve korunmasız insanlarda olduğunu ifade etti. Ryan, "Şu anda en büyük odak noktamız tüm ülkelerdeki sağlık çalışanlarına aşıyı ulaştırmak ve savunmasız insanlara aşı desteği sağlamak. Küresel ölçekte bir krizle karşı karşıyayız. Bu durum olimpiyat oyunlarına duyulan isteği ve coşkuyu azaltmamalı. Tüm ülkelerin bir araya geldiği, küresel bir spor etkinliğini kutlamamız gerekiyor. Bu oyunlar insanlığın bir sembolü fakat şu anda karşı karşıya olduğumuz durumlar yüzleşmemiz gerekiyor. En çok risk altında olan insanlara daha yeterli aşıyı sağlamakta güçlük çekiyoruz ‘’ ifadelerini kullandı.
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