Dünya şiiri büyük bir ustayı kaybetti

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

1933’te New York’ta doğan Hirsch-man ilk şiir kitabını A Correspondence of Americans, (Amerikalıların Yazışmaları) adıyla 1960’ta yayımladı.

Bir çeyrek yüzyıl San Francisco caddelerini ve kafelerini şiirlerini okuyarak dolaştı.

“Beat kuşağı”na yakın olmakla birlikte, kendi özgün şiirini kurmayı başardı.

Vietnam Savaşı’na karşı olan aydınların en ön sıralarında yer aldı.

1960’lı yıllardan iki binli yıllara kadar şiir kitapları birbirini izledi.

WPM’nin (World Poetry Movement/Dünya Şiir Hareketi) kurucu ve yöneticilerinden olan Jack Hirschman, başta Nâzım Hikmet’in şiirleri olmak üzere Türk şiirinin de yakın bir okuru ve izleyicisiydi.

“Dünya Şiir Hareketi” etkinlikleri içinde Colombia, Çin ve Vietman gezilerinde ve toplantılarında birlikte olduğumuz Hirschman’ın, WPM eşgüdüm kurulu olarak belli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz internet üzerinden söyleşilerimizin sonuncusunda, 22 Ağustos Pazar günü, söyleşisinin başlayacağı Türkiye saatiyle 17.00’den birkaç dakika önce San Francisco’daki evinde yaşamdan apansız ayrılışı, biz yakın dostları ve eylem arkadaşları için büyük bir şok, WPM, ülkesi Amerika ve dünya şiiri için büyük bir kayıp olmuştur.

Pek çok ulusal ve uluslararası ödül sahibi, şiirleri belli başlı dünya dillerine çevrilmiş olan Jack Hirschman, San Francisco’daki Revolutionary Poets Brigade’da (Devrimci Şairler Tugayı’nın) öncüsü ve yöneticisiydi.

WPM başta olmak üzere, onun hümanist ve devrimci ideallerini paylaşan dünya şairleri bu büyük şairin anısını yaşatacak; daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir dünya için çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürecektir.

Biz Türk şairleri Jack Hirsch-man’ın anısı önünde saygıyla eğilirken değerli eşi, yoldaşı, şair ve WPM eylemcisi sevgili Agneta Falk’ın derin acısını paylaşıyoruz.