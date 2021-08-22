Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında Toprak Razgatlıoğlu, birinci sırayı aldı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen ikinci yarışı kazanarak pilotlar klasmanında birinciliğe yükseldi.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu.
İspanya'daki 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen milli sporcu, bu yıl altıncı galibiyetine uzandı.
Kariyerinde 41. kez podyuma çıkmayı başaran 25 yaşındaki Toprak, puanını 311'e yükseltti. Büyük Britanyalı Jonathan Rea ile puanını eşitleyen milli sporcu, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.
Klasmanda Büyük Britanyalı Scott Redding 273 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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