Milli atlet Berke Akçam, dünya şampiyonu oldu

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:39

20 Yaş Altı Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışını 49.38 ile ikinci sırada tamamlayan Berke, İsveçli Oskar Edlund'un diskalifiye olmasıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.

Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle birinci bitirdi. Ancak dokuzuncu engeli tam geçmediği için yarıştan diskalifiye edildi.