30 Mayıs 2021 Pazar, 00:01

Say Yayınları tarafından yayımlanan dört ciltlik Dünya Tarihi Serisi’nin yazarı Susan Wise Bauer; Yunanca, İbranice, Aramice ve Korece bilen, İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisansı yapmış, Oxford’ta misafir öğrenci olarak yirminci yüzyıl teolojisi okumuş, doktorasını Amerika araştırmaları üzerine vermiş bir yazar.

Dünya tarihini her yaştan insanın kolaylıkla anlayabileceği, okul kitaplarından farklı bir dil ve anlatıya sahip kitapları bulunuyor. Ülkemizde de yayınlanmış ve çok sevilmiş kitapları arasında dört ciltlik Dünya Tarihi Serisi ise ayrı bir yere sahip.

SERİ, ROMA’YLA BAŞLIYOR

Serinin ilk cildi ilk insanlardan başlayarak Roma İmparatorluğu’nun kuruluş, gelişme ve dağılma aşamalarına kadarki dünya tarihini inceliyor. Mısırlılardan, Sümerlere, Afrika, Avrupa ve Asya medeniyetlerinin kuruluşlarına, bilinen dünya tarihindeki pek çok ana konuya değinilirken, serinin tüm ciltlerinde uyguladığı anlatım dili hikâyeciliği okuma rahatlığı sağlıyor.

İSLAMİYET, AMERİKA, İNKA, AZTEK, ÇİN VE TÜRKLER!

İkinci ciltte Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Avrupa’da gerçekleşen Rönesans’a dek olan zaman dilimi inceleniyor. İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı, Amerika’nın keşfi, İnka ve Aztek uygarlıklarının yıkılması, büyük Çin İmparatorluğu, Türkler’in üç kıtaya hükmetmesi, Britanya’daki savaşlar, çağın en büyük oyun yazarı olan Shakespeare ve daha pek çok tarihe yön veren olay, kişi ve konu işlenirken, Bauer bu dönemlerdeki çarpıcı olayları hikâyeleştiriyor.

YENİÇAĞ VE SANAYİ DEVRİMİ SONRASI

Üçüncü ve dördüncü ciltler ise yakın geçmişimize kapsamlı bir bakış açısı kazandırıyorlar. Yeniçağ’da yapılan keşifler ve Sanayi Devrimi sonrası dünya düzeninin değişmemek üzere yeniden biçimlenmesiyle beraber, ağır sanayiyle güçlenen orduların ardı arkası kesilmeyen savaşlar dönemine girişi, ABD’nin bir süper güç halini alması, Rus İmparatorluğu’nun yıkılıp yerine Sovyetler Birliği’nin kurulması ve bunun sonrasında tüm dünyayı etkileyen Soğuk Savaş kitapların en önemli başlıkları.

Susan Wise Bauer, herkesin rahatlıkla anlayabileceği, pek çok farklı dönem, uygarlık ve çağa kendi bakış açısını katarak kolay okunabilecek bir yapıt ortaya koymuş. Öyle ki hem ABD’de ülkemiz dahil pek çok yerde çok satanlar listesine girmiş durumda.