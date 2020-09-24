Dünya yeni bir Ay'a sahip olabilir: '2020 SO'

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:17

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtildi.

ScienceAlert'ta yer alan habere göre, 2020 SO ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek.

2020 SO’nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor.

Bilim insanları 2020 SO'nun gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

Kaynak: NTV



