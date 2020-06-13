Dünya yoksullaşıyor, en zengin 'yüzde bir' servetine servet katıyor!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 11:29

BM verilerine göre, koronavirüs salgını sonrası nüfusun yoğun olduğu güney ve doğu Asya’da yoksullaşma artacak. Bu durumda, kişi başına düşen gelirin yüzde 20 oranında azalması öngörülüyor. Bu da günde 1.90 doların altında (yaklaşık 13 liranın altında) gelirle yaşayan kişilerin sayısının 1 milyarın üzerine çıkabileceği anlamına geliyor.

Raporu hazırlayanlardan Andy Sumner, Reuters’a demecinde “Eğer hükümetler acilen önlem almaz ve yoksulların günlük gelir kaybını telafi etmezse, dünyanın en yoksul insanları için durum çok daha sert hale gelecek” dedi.

BM verilerine göre ayrıca, dünya nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden 3.7 milyar insanın da günlük kazancı 5.5 doların altına düşebilir.

O SIRADA ZENGİNLER DAHA DA ZENGİNLEŞİYOR...

Öte yandan, ünlü Amerikan dergisi Forbes'ın yayınladığı Milyarder Listesi'nin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ekonomide güven kaybı ve işsizliğe neden olmasına rağmen artış gösterdi.

Covid-19 salgını kapsamında 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin ekonomik kriz yaşanırken, ülkeler de peş peşe hazırladıkları ekonomik yardım paketleriyle kriz dönemini atlatmak için yoğun çaba harcıyor. Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına dünyanın en zengin insanlarının çoğunun duyarsız kalması ise dikkat çekiyor.

Credit Suisse raporuna göre, dünyanın en zengin %10'luk dilimine dahil olanlar, küresel servetin %82'sini elinde bulundururken, en zengin %1 ise tek başına dünya servetlerinin %45'ini kontrol altında bulunduruyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019 verilerine göre, dünya genelinde 821 milyondan fazla insan yeterli şekilde beslenemezken ve her gün 14 bin kişi de açlıktan ölüyor.

