Dünyaca ünlü yıldızlardan 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek: “Kadınlar kadınları destekliyor. Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz”

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:41

ABD'li oyuncular Jennifer Aniston, Jessica Biel ve şarkıcı Christina Aguilera, sosyal medyada kadınların başlattığı erkek şiddeti karşıtı ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına katıldı. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler 'Kadınlar kadınları destekliyor' mesajı verdi.

Ünlü oyuncu Aniston, Instagram mesajında şunları paylaştı:

“Gerçeği söylemek gerekirse, #challengeaccepted’ı gerçekten anlamadım. Ama kadınları desteklemek için iyi bir neden göremeyenler! Meydan okuma kabul edilmiştir! Belki diğer kadınları desteklemenin en iyi yolu, kadınları ilgilendiren kampanyalara katılmak. Tüm arkadaşlarınızı, kız arkadaşlarınızı, kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı aynı şeyi yapmak için cesaretlendirin.”

Oyuncu Jessica Biel siyah beyaz fotoğraf kampanyasının nasıl başladığını öğrendiğini açıkladı ve Instagram hesabında şunları dile getirdi:

"Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma."

Ünlü şarkıcı Aguilera da kadınların taciz, şiddet ve eşitsizliğe karşı sosyal medyada başlattığı ‘Challenge accepted’ (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı.

Aguilera, siyah beyaz paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı: "Meydan okuma kabul edildi. Bu kampanyanın orijinalini öğrenerek, bir araya gelelim ve her yerde kadına karşı şiddete son verelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar kadınları destekliyor. "

‘#challengeaccepted’ akımı

Sosyal medyada kadınların birbirlerini anladığını, birlik içerisinde olduklarını göstererek farkındalık yarattığı bir akım başladı. #challengeaccepted akımıyla başlatılan farkındalık #istanbulsözleşmesiyaşatır hashtag’iyle destekleniyor. Gücünün farkında olan ve birbirlerine destek olan kadınların katıldığı bu akımda, kadınlar sosyal medyada bu etiketler ile fotoğraflarını paylaşıyor.

Kaynak: Sputnik