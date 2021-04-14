Dünyada elektrikli araba kullanımında Çin zirvede
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 Raporu'na göre dünya genelindeki elektrikli araba sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi. Çin ve ABD'de elektrikli taşıtlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına rağmen, küresel elektrikli taşıt satışlarının yüzde 90'ı Çin, Avrupa ve ABD'de oldu.
Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı ve elektrikli araç kullanımı, teknolojinin de gelişimiyle günden güne artıyor. Son olarak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 Raporu'na göre küresel ölçekte taşıt satışları yüzde 15 düşerken, elektrikli taşıt satışlarında artış görüldü. Özellikle otomotiv sektöründeki elektrifikasyon, hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri ve üretim maliyetlerinin düşmesi, elektrikli taşıtların satışında etkili oldu.
Böylece, elektrikli taşıtlar toplam taşıt satışlarının yüzde 2,6'sını, küresel araç stokunun ise yüzde 1'ini oluşturdu.
Çin ve ABD'de elektrikli taşıtlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına rağmen küresel elektrikli taşıt satışlarının yüzde 90'ı Çin, Avrupa ve ABD'de oldu.
2011-2020 döneminde Türkiye'de ise yüzde yüz elektrikli araç sayısı 2 bin 500'ü aştı. Türkiye genelindeki otomobil satışlarında hibrit araç satışları 22 bini geçti.
Elektrikli taşıtların yüzde 46,5'i Çin'de
Eldeki son verilere göre 2019'daki satışların 1 milyon 60 bini Çin'de gerçekleşti. Avrupa'da ise 561 bin elektrikli taşıt satılırken, ABD'de ise 327 bin elektrikli taşıt satıldı.
2019'daki satışlar sonrasında Çin'deki toplam elektrikli taşıt sayısı 3 milyon 400 bine yaklaşırken, Avrupa 1 milyon 700 bin ve ABD 1 milyon 500 bin ile bu ülkeyi takip etti.
Dünyadaki toplam elektrikli taşıtların yüzde 46,5'i Çin'de bulunuyor.
Yollardaki elektrikli taşıt sayısındaki artışla birlikte bu taşıtların şarj edilmesi için gerekli şarj ünitelerinin altyapısı ve teknolojisi gelişme gösterirken şarj ünitesi sayısında da artış görüldü.
Mevcut şarj ünitelerinin sayısı 7 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. Bu ünitelerin 6 milyon 500 binini kişiye özel şarj üniteleri oluşturdu. Bu ünitelerin yüzde 37'si Çin'de bulunurken, yüzde 24'ü ABD'de yer alıyor.
Covid-19 toplam elektrikli taşıt satışlarını etkileyecek
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının bu yıl taşıt satışlarını etkilemesi bekleniyor.
Bu kapsamda, toplam taşıt satışlarının geçen yıla göre yüzde 15 azalacağı öngörülürken, bunun tarihteki en büyük düşüş olacağı hesaplanıyor. Taşıt satışlarında Covid-19 kaynaklı en büyük gerilemenin ise Avrupa, ABD ve Çin'de görülmesi bekleniyor.
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