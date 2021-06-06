Dünyada resmi olarak kabul eden ilk ülke olacak: El Salvador’dan Bitcoin adımı

06 Haziran 2021 Pazar, 11:30

El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i ülkede ulusal para olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Planın kongre tarafından desteklenmesi halinde Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital para birimini resmi olarak kabul eden ilk ülke olacak.

Florida'daki bir Bitcoin konferansında konuşan Bukele, "Kısa vadede bu, istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce kişiye finansal katılım sağlamaya yardımcı olacak" dedi. Bukele, bu durumun ülkeye yatırımı artırabileceğini de sözlerine ekledi.

BBC’nin haberine göre El Salvador Devlet Başkanı, yasayı önümüzdeki hafta Kongre'ye göndereceğini söyledi. Başkan, yasanın geçmesi halinde, banka hesabı olmayan Salvadorluların yüzde 70'ine finansal hizmetler sunulacağını ve ülkenin resmi para birimi olan dolar ile birlikte kullanılacağını belirtti.