Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu

14 Eylül 2021 Salı, 17:17

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat’ta kazı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiği bulundu.

‘ASUR DÖNEMİNE AİT MOZAİKLERDEN ÇOK DAHA ESKİ’

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan kazı başkanı Anacleto D’agostino, şunları kaydetti:

“Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan’daki mozaiği biliyoruz ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski olduğunu düşünüyoruz. Şu anda araştırma aşamasındayız, ilk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde. Bu mozaik M.Ö.’den önce 1500 tarihlerine dayanıyor. Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya’daki Asur mozaikleri 9. ve 7. yüzyıllara tarihlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bu Hitit dönemine ait bu mozaikler Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski döneme ait. Mozaiğin boyutu 7 metreye 3 metre. Yaklaşık 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu andaki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde.”