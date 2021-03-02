Dünyanın en büyük 'kazasız' mağazası Şanghay'da açıldı
Yazılım şirketi AiFi, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay'da dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Mağazada müşterilerin aldığı ürünler, kameralar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve akıllı sepet oluşturuyor. Uzmanlar, bir kasiyerle temasa geçmenin önüne geçtiği ve uzun kasa kuyruklarını ortadan kaldırdığı için Covid-19 pandemisi döneminde otonom mağazacılığa olan ilginin büyüdüğünü söyledi.
Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Çin'in Şangay kentinde dünyanın en büyük “kasasız” mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.
NTV'nin aktardığına göre AiFi'nin CEO'su Steve Gu, Insider'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar mağazaya girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra hiç vakit harcamadan gidebilir" dedi.
Diğer taraftan, otonom mağazacılık Amazon Go'nun duyurulmasıyla son yıllarda sıklıkla meydana geldi. Ancak, Gu, AiFi'nin farklı olduğu noktanın bir perakendeci olmaması olduğunu söyledi.
AiFi'nin bir yazılım şirketi olduğunu ifade eden Gu, yapay zeka teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere satarken, Amazon Go mağazaları Amazon'un kendisi tarafından işletildiğini belirtti. Gu, “Amazon Go, müşterilerin otonom sistemi kullanmaları ve mağazaya girmek için bir QR kodunu taramaları gereken bir sistem sunuyor, AiFi ise hibrit bir çözüm sunuyor. Bizim sistemimizde müşterilerin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir telefon uygulamasını girişlerdeki cihazlara göstermeli yeterli ” ifadelerini kullandı.
MÜŞTERİLERİN ALDIKLARI ÜRÜNLER YAPAY ZEKA İLE TANIMLANIYOR
Şangay’daki mağazada kameralar müşterilerin satın aldıkları ve bıraktıkları ürünleri algılayarak, sanal sepetlerin otomatik olarak güncellenmesine olanak tanıyor. Müşteriler mağazadan ayrıldığında ise onlara uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor.
COVID-19 İLGİYİ ARTIRDI
Bununla birlikte Gu, yalnızca kamera içeren bir çözüme geçmenin,marketlerinde personel ve alan için harcanan giderin yüzde 60 oranında düşmesini sağlayabileceğini söyleyerek, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin otonom perakendeciliğe olan talebi hızlandırdığını ifade etti.
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