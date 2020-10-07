'Dünyanın en havalı 40 semti' listesine Türkiye'den de bir yer girdi
Time Out dergisine göre İstanbul Boğazı'ndaki Arnavutköy, "Dünyanın en havalı 40 semti" listesinde 39. sırada
Downtown, Los Angeles
Önceden dünya çapında onlarca kentte basılan Time Out dergisi, koronavirüs salgınıyla beraber neredeyse tamamen dijital ortama geçerek, gezmekten çok evde kalmaya önem veren yazılar yayımladı. Herkesin artık kendi mahallesinde daha fazla vakit geçirmesi, yayın organının dikkat çektiği konulardan biri oldu.
Anketle 38 binden fazla kentliden aldığı bilgileri kullanan dergi, bu sene de dünyanın en havalı 40 semtini seçti. Ancak bu seferki listede o semtteki kültür, yeme, içme ve eğlence mekanları değil, insanların birbiriyle dayanışma göstermesi ve muhitin "şehrin ruhunu yansıtması" daha belirleyici oldu.
İlk sırayı İspanya'nın Barselona kentindeki Esquerra de l'Eixample aldı. Kentteki sıkı tecrit sırasında balkonlarında topluca dans eden sakinlerin yer aldığı muhit, "dünyanın en havalı semti" seçildi.
ABD'deki Los Angeles kentinin merkezi olan Downtown bölgesi de ikinci sırayı aldı. Eskiden şampiyonluk kutladıkları bölgede, basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından birlikte üzülen Los Angeles sakinlerinin, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine de sessiz kalmadığı vurgulandı.
Hong Kong'un en eski muhitlerinden Sham Shui Po, listede üçüncü oldu. Daha henüz iki yıl önce "işçi mahallesi" olarak tanımlanan yerin "Hong Kong'un kültür merkezi"ne dönüşmesi kutlandı. Evsizlere kalacak yer ve yemek veren Wontonmeen ismindeki hostelin, semtin yeniden canlanmasında çok etkili olduğu ifade edildi.
39. sıraya konulan Arnavutköy'se "efsanevi toplum ruhu"na sahip olduğu belirtilerek övüldü. Muhitte yaşayanların neredeyse 19 yıl önce Arnavutköy-Beylerbeyi arasına yapılması düşünülen üçüncü boğaz köprüsüne karşı protesto gösterileri düzenlediği hatırlatıldı. Semtteki mekanlara da yer verilen tanıtım yazısında, Arnavutköy'ün en etkileyici tarafının hala deniz kenarında olmasının verdiği huzur olduğu vurgulandı.
Fotoğraf: Zeynep Çam
Dünyanın farklı bölgelerinden semtlerin yer aldığı listenin tamamı şöyle:
1. Esquerra de l'Eixample, Barselona
2. Downtown, Los Angeles
3. Sham Shui Po, Hong Kong
4. Bedford-Stuyvesant, New York
5. Yarraville, Melburn
6. Wedding, Berlin
7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Şanhay
8. Dennistoun, Glasgow
9. Haut-Marais, Paris
10. Marrickville, Sidney
11. Verdun, Montreal
12. Kalamaja, Tallinn
13. Hannam-dong, Seul
14. Bonfim, Porto
15. Ghosttown, Oakland
16. Chula-Samyan, Bangkok
17. Alvalade, Lizbon
18. Noord, Amsterdam
19. Centro, São Paulo
20. Holešovice, Prag
21. Lavapiés, Madrid
22. Opebi, Lagos
23. Narvarte, Mexico City
24. Uptown, Şikago
25. Little Five Points, Atlanta
26. Wynwood, Miami
27. Phibsboro, Dublin
28. Nørrebro, Kopenhag
29. Bugis, Singapur
30. Gongguan, Taipei
31. Soho, London
32. Binh Tanh, Ho Chi Minh
33. Melville, Johannesburg
34. Kabutocho, Tokyo
35. Porta Venezia, Milano
36. Taman Paramount, Kuala Lumpur
37. Allston, Boston
38. Bandra West, Mumbai
39. Arnavutköy, İstanbul
40. Banjar Nagi, Ubud
Kaynak: Independent Türkçe, Time Out
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