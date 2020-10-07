'Dünyanın en havalı 40 semti' listesine Türkiye'den de bir yer girdi

07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:56

Downtown, Los Angeles

Önceden dünya çapında onlarca kentte basılan Time Out dergisi, koronavirüs salgınıyla beraber neredeyse tamamen dijital ortama geçerek, gezmekten çok evde kalmaya önem veren yazılar yayımladı. Herkesin artık kendi mahallesinde daha fazla vakit geçirmesi, yayın organının dikkat çektiği konulardan biri oldu.

Anketle 38 binden fazla kentliden aldığı bilgileri kullanan dergi, bu sene de dünyanın en havalı 40 semtini seçti. Ancak bu seferki listede o semtteki kültür, yeme, içme ve eğlence mekanları değil, insanların birbiriyle dayanışma göstermesi ve muhitin "şehrin ruhunu yansıtması" daha belirleyici oldu.

İlk sırayı İspanya'nın Barselona kentindeki Esquerra de l'Eixample aldı. Kentteki sıkı tecrit sırasında balkonlarında topluca dans eden sakinlerin yer aldığı muhit, "dünyanın en havalı semti" seçildi.

ABD'deki Los Angeles kentinin merkezi olan Downtown bölgesi de ikinci sırayı aldı. Eskiden şampiyonluk kutladıkları bölgede, basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından birlikte üzülen Los Angeles sakinlerinin, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine de sessiz kalmadığı vurgulandı.

Hong Kong'un en eski muhitlerinden Sham Shui Po, listede üçüncü oldu. Daha henüz iki yıl önce "işçi mahallesi" olarak tanımlanan yerin "Hong Kong'un kültür merkezi"ne dönüşmesi kutlandı. Evsizlere kalacak yer ve yemek veren Wontonmeen ismindeki hostelin, semtin yeniden canlanmasında çok etkili olduğu ifade edildi.

39. sıraya konulan Arnavutköy'se "efsanevi toplum ruhu"na sahip olduğu belirtilerek övüldü. Muhitte yaşayanların neredeyse 19 yıl önce Arnavutköy-Beylerbeyi arasına yapılması düşünülen üçüncü boğaz köprüsüne karşı protesto gösterileri düzenlediği hatırlatıldı. Semtteki mekanlara da yer verilen tanıtım yazısında, Arnavutköy'ün en etkileyici tarafının hala deniz kenarında olmasının verdiği huzur olduğu vurgulandı.

Fotoğraf: Zeynep Çam

Dünyanın farklı bölgelerinden semtlerin yer aldığı listenin tamamı şöyle:

1. Esquerra de l'Eixample, Barselona

2. Downtown, Los Angeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, New York

5. Yarraville, Melburn

6. Wedding, Berlin

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Şanhay

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sidney

11. Verdun, Montreal

12. Kalamaja, Tallinn

13. Hannam-dong, Seul

14. Bonfim, Porto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lizbon

18. Noord, Amsterdam

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Prag

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Mexico City

24. Uptown, Şikago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublin

28. Nørrebro, Kopenhag

29. Bugis, Singapur

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, London

32. Binh Tanh, Ho Chi Minh

33. Melville, Johannesburg

34. Kabutocho, Tokyo

35. Porta Venezia, Milano

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Mumbai

39. Arnavutköy, İstanbul

40. Banjar Nagi, Ubud

Kaynak: Independent Türkçe, Time Out