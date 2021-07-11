Dünyanın en zenginleri yaz kampında

11 Temmuz 2021 Pazar, 16:26

Forbes'a göre toplam servetleri 825 milyar dolar olan en az 25 milyarder koronavirüs salgını döneminde bu sene 37'incisi düzenlenen yaz kampında bir araya geldi.

ABD'nin Idaho eyaletinin Sun Valley bölgesindeki dev bir tesiste gerçekleşen kampta katılımcılar, görüş alışverişinde bulunarak, konuşmalar gerçekleştiriyor.

Bu yılki katılımcılar arasında dünyanın en zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook yer alıyor.

Kamp geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenmemişti.

Forbes'un verilerine göre katılımcıların net serveti şu şekilde: