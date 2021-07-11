Dünyanın en zenginleri yaz kampında

Dünyanın en zengin isimleri, ABD’nin Idaho eyaletinde yaz kampında bir araya geldi. Forbes’a göre kampa katılan kişilerin toplam servetleri 825 milyar dolar.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2021 Pazar, 16:26
Dünyanın en zenginleri yaz kampında
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Forbes'a göre toplam servetleri 825 milyar dolar olan en az 25 milyarder koronavirüs salgını döneminde bu sene 37'incisi düzenlenen yaz kampında bir araya geldi.

ABD'nin Idaho eyaletinin Sun Valley bölgesindeki dev bir tesiste gerçekleşen kampta katılımcılar, görüş alışverişinde bulunarak, konuşmalar gerçekleştiriyor.

Bu yılki katılımcılar arasında dünyanın en zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook yer alıyor.

Kamp geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenmemişti.

Forbes'un verilerine göre katılımcıların net serveti şu şekilde:

  • Bill Gates: 128.9 milyar dolar
  • Mark Zuckerberg: 126.1 milyar dolar
  • Warren Buffet: 101.4 milyar dolar
  • Mike Bloomberg: 59 milyar dolar
  • Phil Knight: 58.4 milyar dolar
  • Michael Dell: 50.9 milyar dolar
  • Evan Spiegel: 12.4 milyar dolar
  • Robert Kraft: 6.9 milyar dolar
  • Stan Druckenmiller: 5.6 milyar dolar
  • Ken Langone: 5.6 milyar dolar
  • Reed Hastings: 5.3 milyar dolar
  • Davis Velez: 5.2 milyar dolar
  • Eric Lefkofsky: 4.2 milyar dolar
  • Barry Diller: 3.7 milyar dolar
  • Aneel Bhusri: 2.9 milyar dolar
  • Jeff Lawson: 2.5 milyar dolar
  • Frank Slootman: 2.2 milyar
  • John Elkann: 2 milyar dolar
  • Orion Hindawi: 2 milyar dolar
  • Alex Kara: 2 milyar dolar
  • Sherly Sandberg: 1.9 milyar dolar
  • Tim Cook: 1.4 milyar dolar

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