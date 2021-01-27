Dünyanın gözü Mesut Özil'in imza töreninde

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:19

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, bugün görkemli bir törenle resmi sözleşme imzalayacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören saat 15.00'te başlayacak. Pandemi kuralları nedeniyle etkinliğe sınırlı sayıda kişi alınacak. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi törende tam kadro hazır bulunacak. Etkinlik için 64 medya kuruluşundan 132 basın mensubu akreditasyon başvurusunda bulundu. Pandemi kuralları çerçevesinde salona sınırlı sayıda basın mensubu alınacak.

10 yabancı haber ajansı, televizyon ve gazete de akreditasyon yaptırdı. Bunların arasında AP, Reuters, BBC, SkySports ve Bild gibi üst düzey kuruluşlar da yer alıyor. Camianın gerginlik yaşadığı BeIN Sports törende yer almayacak. Kulübün resmi kanalları töreni canlı yayınlayacak. Sarı-lacivertli yönetim, imza töreninde bazı sürprizler de hazırladı. Mesut'un kulübe üye yapıldığı ve bunun sürprizlerden biri olarak imza töreninde açıklanacağı, kulislerde konuşuluyor.

18 MİLYON STERLİN’DEN 3 MİLYON AVRO’YA

Mesut Özil'in Arsenal'a yıllık maliyeti primler hariç 18 milyon Sterlin'di. Ünlü futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından yılda 3 milyon Avro çıkacak. Dünkü kur üzerinden hesaplandığında Mesut'un kulüplere maliyeti 181 milyon TL'den 27 milyon TL'ye düşmüş olacak. Ancak deneyimli yıldıza sponsorların yılda 7 milyon Avro (62.5 milyon TL) ödeme garantisi verdiği belirtiliyor.