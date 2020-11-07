Dünyanın ilk 6G test uydusu yörüngeye gönderildi
Çin, dünyanın ilk 6G uydusunu, teknolojiyi test etmek için yörüngeye gönderdi.
BBC'nin haberinde, 6G uydusunun, Şanşi bölgesinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Haberde 6G'nin yanı sıra 12 uydunun daha yörüngeye gönderildiği vurgulandı.
6'ncı nesil iletişimin ana unsurlarından biri olacak yüksek hız teknolojisinin, yörüngeye gönderilen 6G uydusuyla sınanacağı ifade edildi.
AsiaTimes'ın haberinde de 6G'nin, daha küçük güç çıkışıyla uzak mesafede kayıpsız iletişimi sağlayarak 5G'den 100 kat hızlı olmasının beklendiğinin altı çizildi.
6G uydusunun aynı zamanda, mahsul afetlerini gözlemleme, orman yangınlarını önleme, ormancılık ve su kaynaklarını kontrol etmeye yarayan optik uzaktan algılama sistemi taşıdığı kaydedildi.
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