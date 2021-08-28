Dünyanın ilk temizlik uydusu, yörüngedeki ilk testi geçti

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:05

Şirket, ELSA-d ismini verdiği uydunun 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği gösteride, küçük bir uzay aracını yörüngede önce serbest bıraktığını, ardından manyetizma aracılığıyla yeniden yakaladığını açıkladı.

Firmaya göre testin tamamlanması saniyeler sürdü. Uydu, iticilerini ateşlemeden ve serbest bıraktığı uzay aracıyla yeniden bağlantı kurmadan önce ondan sadece birkaç santimetre uzaklaştı.

Astroscale'in yöneticilerinden Chris Blackerby, "Bu bir ilk adımdı ama bizim için büyük bir adımdı" diye konuştu:

"Kameraları, görselleştirmeyi, yazılımı ve en önemlisi yakalama mekanizmasını test edebildik."

Firmadan gelen açıklamada da, "Enkaz kaldırma ve genel olarak yörüngede hizmet vermenin en büyük zorluğu, bir nesneyi yakalamaktır" ifadelerine yer verildi:

Bu test gösterimi, ELSA-d'nin artık kullanılmayan bir uyduyla bağlantı kurma yeteneğini başarıyla teyit etti.

ELSA-d görevi, ıskartaya çıkarılmış uyduları ve Dünya yörüngesindeki diğer uzay aracı enkazlarını bulmak ve toplamak için tasarlanmış, dünyanın ilk temizlik uydusu konumunda.

Uydu, mart ayında Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rusya’ya ait bir Soyuz roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

ELSA-d’nin yeni hedefiyse uzayda kontrolsüzce hareket eden bir uzay nesnesini yakalama girişimi.

Blackerby ayrıca, Astroscale'nin yakında ELSA uzay aracının ELSA-m adlı yeni nesil versiyonu üzerinde çalışmaya başlayacağını aktardı.

Yönetici, yeni nesil uyduların tek seferde birden fazla enkaz parçasını yakalayabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe